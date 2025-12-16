16+
Музыка Культура

В Самарской кирхе 25 декабря пройдет празднование Рождества

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга пройдут празднования Рождества Христова.

В среду, 24 декабря, в 18:00 состоится праздничное богослужение в сочельник Рождества христова. Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении детей, подростков, а также молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир и спеть со всеми традиционную рождественскую песню "Тихая ночь" ("Stille Nacht").

В четверг, 25 декабря, в 18:30 состоится праздничное Рождественское богослужение с участием хора в сопровождении органа. Вход на все рождественские мероприятия и богослужения свободный.

"Каждый год в ночь с 24 на 25 декабря католики и лютеране отмечают праздник Рождества Христова. Это одно из важнейших событий христианской церкви. Каждый год лютеранская кирха Самары открывает свои двери, приглашая на мероприятия предрождественского и рождественского времени. Мы сердечно приглашаем всех разделить с нами радость грядущего праздника!" — говорит пропст Евангелическо-Лютеранских общин Самарской области Ольга Темирбулатова.

