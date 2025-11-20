Стала известна дата зимнего Грушинского фестиваля в Самаре

Зимний Грушинский фестиваль пройдет в КРЦ "Звезда" 28 февраля 2026 года. В числе участников ожидаются: Виктор Третьяков, Павел Пиковский, Роман Ланкин, Грушинское трио, Наталья Кучер, Андрей и Ирина Колесниковы, Галина Хомчик, Николай Гринько и другие яркие представители жанра авторской песни.

В рамках фестиваля состоятся два больших и разных гала-концерта. В концертах принимают

участие все гости фестиваля, программы двух концертов (часть 1 и часть 2) абсолютно разные.

В 16:00 пройдет гала-концерт "Сверим наши песни". Часть 1; в 19:30 — гала-концерт "Сверим наши песни". Часть 2.