В Самаре пройдет международный джазовый фестиваль "Движение — 2025"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ.
20 по 23 ноября 2025 года в культурном центре "Универ студия" (Самара, ул. Молодогвардейская, 151) состоится четвёртый международный джазовый фестиваль "Движение — 2025" — событие, которое уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира.

Фестиваль получил название в честь одноименной джазовой школы-студии — единственного места в области, где все желающие, вне зависимости от возраста, могут получить базовое джазовое образование. Созданная самарским саксофонистом Сергеем Равиным в 1998 году, студия за 25 лет воспитала множество музыкантов, которые добились признания на российской и международной сцене. Сегодня студию возглавляет Денис Рыбаков — джазовый продюсер, музыкант, организатор и художественный руководитель фестиваля "Движение".

20 ноября "Движение — 2025" откроет концертная программа "Блюзовая волна", в которой примут участие коллективы "Lighthouse Blues Band" и "ХВОСТОВ + Ко" — в этом году блюз будет впервые представлен на нашем фестивале. "Lighthouse Blues Band" — самарская группа, которая исполняет настоящий блюз-рок: мощный, энергичный, с запоминающимися риффами — это та самая музыка, под которую бармену рассказывают о личных переживаниях! Второй участник концерта — "ХВОСТОВ + Ко" специализируется на "блюз-роке со средневолжским налётом", как его называют сами музыканты.

21 ноября состоится концерт, в первом отделении которого выступит "Квартет Дмитрия Сабурова" (г. Москва) при участии восходящей звезды российского (и уже международного) джаза — саксофониста-виртуоза Макара Кашицына. Квартет объединяет лучших артистов, покоривших своим талантом и мастерством сердца слушателей по всему миру. В программе выступления будет представлен спектр стилей, темпов и эпох.

Во втором отделении на сцену выйдет Вивиан Сессомс (США) — яркая вокалистка, которая сочетает в своем творчестве джаз, соул, хип-хоп и госпел. Её сценический стиль и голос вызывают глубокий эмоциональный отклик, а её выступления отличаются искренностью и силой выражения. Вивиан славится умением соединить разные музыкальные жанры и создать атмосферу близости с залом.

22 ноября впервые в Самаре выступит Кристиан Галвез (Чили), признанный маэстро бас-гитары в качестве ведущего инструмента. Галвез — автор 14 альбомов, обладатель премии Altazor ("лучшему джазовому исполнителю Латинской Америки") 2000 и 2004 годов и номинант "American Music Awards 2005". Музыкант работал с такими легендами, как Стэнли Кларк, Билли Кобхэм, Деннис Чемберс, Стэнли Джордан и многими другими. В концерте также принимают участие ударник Рональд Баэз и Оскар Писарро (орган Hammond).

Заключительный день фестиваля — 23 ноября — отведен детско-юношеской концертной программе, в которой могут принять участие все желающие, подав заявку.

Кроме того, в этот же день о себе со сцены смогут заявить взрослые джазовые музыканты и коллективы, которые ищут новую публику и творческие связи, а также все, кто дышит джазом и хочет стать частью большого городского события.

