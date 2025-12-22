16+
Музыка Культура

На Stereoleto в Самаре выступит Хаски

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стали известны первые артисты, которые выступят на фестивале Stereoleto в Самаре. 27 июня в Струковском саду выступят Хаски, Хохма, Диктофон и Хмыров.

Фото: предоставлено организаторами

Напомним, Stereoleto — один из крупнейших независимых фестивалей России, в 2026 г. пройдет уже в 25-й раз. На сценах фестиваля успели выступить сотни влиятельных артистов, определивших то, как должна звучать качественная музыка в России и за рубежом. В Самаре фестиваль пройдет впервые.

Хаски

Рэп Хаски вовлекает в честный и неудобный разговор о наболевшем. Его последний альбом тому свидетельство: это аудиопортрет эпохи, сплетающий фолк и оперу, индастриал и панк, в центре которого Хаски собирает хронику смутных времен.

Хохма

Яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брекзит-кора из Ярославля. Группа "Хохма", провокативные нонконформисты с острой социальной сатирой, поют про "Госуслуги", конфликты с водителями, Дмитрия Диброва, шведскую стенку и чайный гриб, дружат и записываются с Лехой Никоновым. Звук группы Хохма часто (и комплиментарно) сравнивают с Fontaines D.C., Idles и другими героями зарубежного постпанка последних лет. Но там, где у британцев и ирландцев — осознанность и разговоры на чувствительные темы, у Хохмы — быт и угар. Это песни, объясняющие жизнь в трехстах километрах от Москвы.

Диктофон

Обаятельный инди-рок с ретрошиком. Группа "Диктофон" — это лучший пример того, как классика и стиль всегда в конечном итоге побеждают все мимолетное, а строгий костюм всегда будет к лицу. "Диктофон" исполняют ретророк с влиянием новой волны, старого рок-н-ролла и мерсибита. Творчество "Диктофона" — это приглашение в мир черно-белого кино, визуального авангарда, которые переживут любую эпоху, моду и обстоятельства.

Хмыров

Творчество Филиппа Хмырова (и его группы) — это сочетания противоположностей: хип-хоп встречает рок-музыку, дворовая задушевность — невскую интеллигентность, а острый слог — красивую речь. Песни Хмырова с удовольствием берут в кино и сериалы ("Страсти по Матфею", "Содержанки", "Неспящие в Сосновке", "Волшебный участок"), он регулярно выступает на топ-фестивалях страны и собирает солд-ауты на сольных концертах.

Билеты уже доступны на официальном сайте.

