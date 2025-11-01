В ретро-составе "Грушинского экспресса" пройдет квартирник

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 ноября, в 17:00 до 20:00 на 1 платформе (путь 17А тупиковый) у железнодорожного вокзала Самары пройдет квартирник. Мероприятие состоится внутри ретро-состава легендарного "Грушинского экспресса". Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.