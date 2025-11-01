В ретро-составе "Грушинского экспресса" пройдет квартирник

В пятницу, 21 ноября, в 17:00 до 20:00 на 1 платформе (путь 17А тупиковый) у железнодорожного вокзала Самары пройдет квартирник. Мероприятие состоится внутри ретро-состава легендарного "Грушинского экспресса". Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
"Это будет по-домашнему тепло, искренне и атмосферно — как на настоящей "Груше", — сулят организаторы.
Всех, желающих выступить, приглашают подать заявку по номеру +7 (927) 903-11-71 (Леонид Радин).
"Программа пока находится в разработке — самое время присоединиться! Количество мест ограничено — успейте зарегистрироваться", — отмечается в сообщении.
Для желающих попеть или послушать качественную музыку вход — 500 рублей
