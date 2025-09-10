14 духовых оркестров примут участие в фестивале "На сопках Маньчжурии" на Дне города

В субботу, 13 сентября, в Самаре стартует Всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии".
В этом году его участниками станут 14 ведущих духовых оркестров со всей России — из Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. О программе стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной Дню города.
13 сентября с 18:00 до 21:00 в Струковском саду пройдут сольные программы оркестров. В воскресенье, 14 сентября, в 12:00 в летнем театре Струковского сада начнется марафон-концерт оркестров.
Завершится фестиваль "На сопках Маньчжурии" выступлением большого сводного оркестра на самой большой площади Европы — площади Куйбышева. Выступление оркестра из более 500 музыкантов страны будет посвящено Дню города Самара.
Программа празднования Дня города опубликована опубликована здесь.
