14 духовых оркестров примут участие в фестивале "На сопках Маньчжурии" на Дне города

В субботу, 13 сентября, в Самаре стартует Всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии".

В этом году его участниками станут 14 ведущих духовых оркестров со всей России — из Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. О программе стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной Дню города.

13 сентября с 18:00 до 21:00 в Струковском саду пройдут сольные программы оркестров. В воскресенье, 14 сентября, в 12:00 в летнем театре Струковского сада начнется марафон-концерт оркестров.

Завершится фестиваль "На сопках Маньчжурии" выступлением большого сводного оркестра на самой большой площади Европы — площади Куйбышева. Выступление оркестра из более 500 музыкантов страны будет посвящено Дню города Самара.

Программа празднования Дня города опубликована опубликована здесь.