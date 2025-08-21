Певица из Тольятти примет участие в шоу "Голос. Дети"

Солистка Образцовой вокальной студии "Мелодия" Детского Дома культуры Чорбаджы Султана-Мира (педагог Светлана Вовк) успешно прошла кастинг на участие в 12-м сезоне телевизионного шоу "Голос. Дети".
Первый эфир 5 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!