Певица из Тольятти примет участие в шоу "Голос. Дети"

ТОЛЬЯТТИ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Солистка Образцовой вокальной студии "Мелодия" Детского Дома культуры Чорбаджы Султана-Мира (педагог Светлана Вовк) успешно прошла кастинг на участие в 12-м сезоне телевизионного шоу "Голос. Дети".

Первый эфир 5 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти. 

