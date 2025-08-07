Идет прием заявок на конкурс лекторов "Послы Музыки Русского музыкального общества"

Русское музыкальное общество объявило о старте II Всероссийского конкурса "Послы Музыки Русского музыкального общества" и приглашает к участию профессионалов и молодых талантливых музыкантов и лекторов со всей страны.

Просветительский проект призван найти и поддержать тех, кто готов с энтузиазмом открывать мир классической музыки для нового поколения слушателей.

Цель конкурса — популяризация классической музыки через развитие лекторского искусства. Он помогает выявлять и поддерживать талантливых педагогов и музыкантов, стимулировать интерес к музыкальной истории и формировать художественный вкус у слушателей. Кроме того, проект способствует укреплению связей между образовательными учреждениями и Русским музыкальным обществом, стимулирует обмен опытом и создает единое профессиональное сообщество просветителей.

В 2024 г. первый конкурс "Послы Музыки Русского музыкального общества" успешно прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках грантового проекта "165 лет Русского музыкального общества. Код времени". Он вызвал значительный интерес в профессиональной среде, собрав 72 заявки из разных регионов страны.

По итогам отбора 20 участников стали первыми "Послами Музыки", которые получили официальные сертификаты и продолжили плодотворное сотрудничество с Русским музыкальным обществом. В рамках второго этапа проекта были проведены лекции более чем для 780 слушателей в 16 городах и поселках России, включая крупные культурные центры, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также отдаленные населенные пункты, что подчеркивает обширную географию инициативы.

"Мы невероятно гордимся тем, какой отклик получил наш первый конкурс "Послы Музыки Русского музыкального общества". Это явное свидетельство того, что в России есть огромное количество увлеченных профессионалов, готовых делиться своей любовью к классической музыке. Мы видим новый сезон как важный шаг к еще большему объединению музыкального сообщества страны", — комментирует Светлана Кобзарь, исполнительный директор Русского музыкального общества.

Конкурс открыт для широкого круга кандидатов, включая профессиональных музыкантов и музыковедов, преподавателей высших учебных заведений, колледжей и школ искусств, студентов и выпускников профильных музыкальных учебных заведений. Для всех участников это шанс выступить на новых площадках, познакомиться с коллегами, обменяться опытом и идеями.

Информация о конкурсе и условия участия размещаются на официальном сайте Русского музыкального общества. Положение о конкурсе доступно по ссылке.