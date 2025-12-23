16+
Экономика и бизнес

Самарская область показала лучшую динамику в России по росту эффективности системы управления НТР

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область показала значительный прогресс в рейтинге индекса зрелости системы управления научно-технологическим развитием (НТР) среди регионов Российской Федерации. В 2025 году регион занял 15-е место, улучшив свою позицию сразу на 36 пунктов относительно предыдущего периода. Такой скачок стал наибольшим среди всех субъектов РФ.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Оценка зрелости системы управления НТР включает пять ключевых направлений: формирование эффективной структуры управления процессом НТР в регионе; повышение квалификации и эффективность управленческих команд, занимающихся научными проектами; качественный отбор научных исследований и разработок, соответствующих потребностям региона; подготовка квалифицированных кадров для реализации проектов НТР; организация мероприятий по продвижению науки и инноваций в регионе.

"Расширение показателей оценки позволило учесть реализуемые меры правительства в области содействия получению и внедрению результатов исследовательской деятельности в реальный сектор экономики. Отдельно был отмечен передовой опыт по созданию региональных инженерных школ в интересах холдингов федерального значения", — рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Напомним, что в рейтинге научно-технологического развития, который ежегодно составляет Министерство науки и высшего образования РФ, Самарская область вновь заняла 10 место в стране. Правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым уделяет росту финансирования научных исследований и технологических разработок, а также увеличению объема бюджетных ресурсов, направленных на поддержку науки.

В большую системную работу по технологическому развитию вовлечены ведущие вузы региона, которые реализуют собственные прорывные проекты. Для развития бизнеса в этом направлении по инициативе главы региона создан Фонд поддержки технологического предпринимательства. Центральным звеном этой работы является технопарк "Жигулевская долина", резидентами которого сегодня являются 326 компаний и стартапов. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

