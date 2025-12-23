Самарская область показала лучшую динамику в России по росту эффективности системы управления НТР

Самарская область показала значительный прогресс в рейтинге индекса зрелости системы управления научно-технологическим развитием (НТР) среди регионов Российской Федерации. В 2025 году регион занял 15-е место, улучшив свою позицию сразу на 36 пунктов относительно предыдущего периода. Такой скачок стал наибольшим среди всех субъектов РФ.
Оценка зрелости системы управления НТР включает пять ключевых направлений: формирование эффективной структуры управления процессом НТР в регионе; повышение квалификации и эффективность управленческих команд, занимающихся научными проектами; качественный отбор научных исследований и разработок, соответствующих потребностям региона; подготовка квалифицированных кадров для реализации проектов НТР; организация мероприятий по продвижению науки и инноваций в регионе.
"Расширение показателей оценки позволило учесть реализуемые меры правительства в области содействия получению и внедрению результатов исследовательской деятельности в реальный сектор экономики. Отдельно был отмечен передовой опыт по созданию региональных инженерных школ в интересах холдингов федерального значения", — рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Напомним, что в рейтинге научно-технологического развития, который ежегодно составляет Министерство науки и высшего образования РФ, Самарская область вновь заняла 10 место в стране. Правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым уделяет росту финансирования научных исследований и технологических разработок, а также увеличению объема бюджетных ресурсов, направленных на поддержку науки.
В большую системную работу по технологическому развитию вовлечены ведущие вузы региона, которые реализуют собственные прорывные проекты. Для развития бизнеса в этом направлении по инициативе главы региона создан Фонд поддержки технологического предпринимательства. Центральным звеном этой работы является технопарк "Жигулевская долина", резидентами которого сегодня являются 326 компаний и стартапов. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает