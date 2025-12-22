Тренды кровельного рынка

Представитель "Северстали" озвучил прогноз и тренды кровельного сегмента. Согласно его мнения, современные архитектурные тенденции загородного домостроения повлекли изменения на рынке.

Эксперты выделяют ряд ключевых тенденций, определяющих развитие современного кровельного рынка. Эти тенденции обусловлены изменениями в строительной индустрии, экологическими стандартами и потребностями клиентов. Руководитель продаж кровельных брендов Rooftop "Северстали" Иван Райгин выделил три главных тренда на рынке кровли:

На российском рынке на данный момент преобладает доля использования металлочерепицы. Фальцевая кровля занимает третью позицию по популярности, однако Иван Райгин отметил, что в 2025 году отмечен рост спроса на фальц. По предварительным прогнозам его доля может вырасти в почти в два раза.

"Фальцевая кровля занимает устойчивую позицию в современной загородной архитектуре. Помимо превосходных эксплуатационных характеристик, она обладает привлекательными эстетическими качествами, — комментирует Иван Райгин, — архитекторы все чаще закладывают фальц в свои решения".

Эксперт подчеркнул, что металлическая кровля отличается надежностью и долгим сроком службы. В частности, кровельное покрытие Rooftop от "Северстали" имеет гарантию на сохранение декоративных свойств до 25 лет, и гарантию на сквозную коррозию до 45 лет. При этом стоимость такого покрытия будет незначительно дороже аналогичных кровельных материалов без гарантии. В общей смете дома в цене квадратного метра удорожание составит не более 0,2%.

Представитель "Северстали" также обозначил растущий тренд на серые оттенки и матовые текстурированные покрытия. До 2022 года самыми популярными были коричневые цвета. В связи в тем, что современная архитектура частных домов стала более минималистичной, вариации серого цвета хорошо сочетаются с фасадными решениями. "Северсталь" предлагает порядка 30 вариантов в разных цветах и покрытиях — что обеспечивает архитекторам и заказчикам возможность подобрать оптимальное решение.

