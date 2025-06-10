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В Мордовии возвели мемориал "Сурский рубеж" из стали Forcera

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Большие Березники Республики Мордовия торжественно открыт мемориальный комплекс "Сурский рубеж", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Новый памятник увековечил подвиг участников строительства оборонительной линии 1941 года и стал заметным примером того, как инновационные материалы и современные инженерные решения помогают сохранять историческую память.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Особое внимание привлекает выбор материала для мемориала — атмосферостойкой стали Forcera, произведённой компанией "Северсталь". Для создания комплекса использовано 6 тонн стали толщиной 3 миллиметра: из листов Forcera выполнены панели длиной 22 метра и высотой 2 метра, на которых выгравированы имена погибших и названия населённых пунктов, где проходили ожесточённые бои. Такой подход позволил подчеркнуть идею вечности, заложенную в образе "Сурского рубежа".

Использование Forcera было продиктовано не только её эстетическими достоинствами, но и уникальными эксплуатационными свойствами. Эта сталь, благодаря специальному легированию, отличается высокой прочностью и способностью органично стареть: со временем её поверхность покрывается благородной рыжевато-коричневой патиной. Такой естественный защитный слой не только придаёт памятнику выразительный облик, но и надёжно защищает металл от коррозии. Более того, благодаря своей устойчивости к атмосферным воздействиям, Forcera может служить 80–100 лет, не требуя покраски или регулярного обслуживания, что значительно снижает расходы на содержание. В отличие от традиционной бронзы, покрывающейся бирюзовой патиной, Forcera создаёт современный художественный эффект, символизируя связь времён и стойкость перед испытаниями. Благодаря насыщенной фактуре и глубокому цвету, сталь гармонично вписалась в ландшафт, создавая ощущение неразрывной связи с историей региона.

Проектирование и создание мемориала выполнила компания "СМП" (бренды Steelmasters и CorLab) — давний и надежный партнёр компании "Северсталь".

Мемориал "Сурский рубеж" — не просто дань уважения подвигу жителей Мордовии, трудившихся ради Победы, но и новая точка притяжения для жителей и гостей республики. Здесь планируют проводить патриотические мероприятия, экскурсии и уроки истории для молодёжи, чтобы напоминать о вкладе мордовчан в Победу и о значении трудового подвига в судьбе страны.

Использование стали Forcera в этом проекте стало символом прочности, стойкости и красоты, объединяющих прошлое и будущее, и наглядно показало, как современные российские технологии могут служить делу сохранения памяти на многие десятилетия вперёд и вдохновлять будущие поколения.

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2024 году было произведено 10,4 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK и канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

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Последние комментарии

Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

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А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

Светлана Жваликовская 31 марта 2015 08:28 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

Thought Mind 01 сентября 2014 20:54 "КОШЕЛЕВ-проект" отпраздновал очередной День рождения

это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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