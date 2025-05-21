В Первоуральске открыли новый производственный комплекс на заводе "Хромпик"

На предприятии "Хромпик" в г. Первоуральске состоялась торжественная церемония открытия нового сушильного отделения в производстве монохромата натрия по бескальциевой технологии. В мероприятии приняли участие врио Губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель Совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов.

"Я, конечно же, знаю предприятие "Хромпик", неоднократно здесь был. То, что сегодня происходит здесь — это кардинальные изменения. Коллектив, город и область их давно заслуживают. Я очень рад, что предприятие приступило к полномасштабному инвестиционному проекту объемом более 60 миллиардов рублей. Благодаря этому объемы производства увеличатся в 10 раз. Это настоящий трудовой подвиг. Нет сомнений, что проект большой, важный и значимый, что он будет реализован и доведен до логического завершения, а также будет вносить огромный вклад в развитие города, области и всей нашей страны", — отметил временно исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Участники рабочей встречи по итогам открытия производственного комплекса обсудили перспективы развития химического предприятия. Сегодня в активной фазе строительства находится несколько производственных объектов. Параллельно возводится комплекс по производству железного купороса на станции нейтрализации, который обеспечит полную переработку осадка от реагентной очистки сточных вод. На завершающей стадии находится запуск новой градирни производительностью 2,5 тысячи кубометров воды в час для реализации замкнутого оборотного цикла водоснабжения.

Глава группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов подчеркнул, что использование современной технологии на предприятии в Первоуральске позволяет значительно увеличить разнообразие выпускаемой продукции и удовлетворять потребности экспортных рынков. "Наша основная задача — обеспечивать соответствие качества продукции требованиям, предъявляемым нашими зарубежными партнерами. В приоритете — экспортные поставки. В настоящее время наша продукция востребована более, чем в 80 странах мира. Ключевая цель — восстановить утраченные позиции. Советское наследие включает не только промышленные предприятия, но и существовавшие тогда партнерские отношения", — отметил он.

Проект модернизации производственного комплекса АО "Хромпик" реализуется с конца 2023 года, когда завод вошел в состав группы компаний "Полипласт". Он является одним из крупнейших в Свердловской области. В августе 2024 года производственному комплексу был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта региона. Модернизация производства и внедрение инновационных технологий повысят качество продукции, улучшат экологическую ситуацию, а также создадут новые рабочие места, способствуя укреплению региональной экономики Свердловской области.