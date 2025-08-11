Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

По итогам 2024 года работу Гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали максимально эффективной. Корпорация МСП составила рейтинг государственных микрофинансовых организаций. Региональный институт поддержки предпринимательства попал в число субъектов-лидеров.
По уровню финансовой устойчивости ГФСО присвоено максимальное значение ранга — "АА". По данному показателю региональный институт развития занимает седьмое место среди 144 государственных микрофинансовых организаций по всей стране. По эффективности функционирования ГФСО также присвоен максимальный ранг — "Е+".
"Региональные предприниматели для развития своих бизнес-проектов активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, за 6 месяцев текущего года, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли почти 900 млн рублей на развитие своих проектов", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
За 6 месяцев 2025 года ГФСО предоставил 172 микрозайма почти на 500 млн рублей. Также Фонд предоставил 18 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 392 млн рублей на свое развитие.
В целом по стране деятельность 64 государственных микрофинансовых организаций признана максимально эффективной по итогам 2024 года — почти половина от общего числа ГМФО в России.
"Ранжируя ГМФО, мы оцениваем их финансовую устойчивость и эффективность работы. Всего в расчет берется 34 показателя, в том числе достаточность капитала, качество портфеля, эффективность микрофинансовой деятельности и ряд других. Присвоение категории Е+ означает, что деятельность данных ГМФО является максимально эффективной. И в соответствии с законом присвоенный ранг учитывается при распределении федеральных субсидий", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Сегодня в Гарантийном фонде Самарской области действуют несколько программ предоставления льготных микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Минимальная ставка по программам Фонда составляет 1% годовых, максимальная — 12%.
Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
