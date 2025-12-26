16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Более 30 млрд рублей господдержки получил малый бизнес Самарской области в 2025 году

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Объем финансовой поддержки МСП в 2025 году составил 31,4 млрд рублей, приводят данные в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Предприниматели региона активно пользуются федеральными и региональными программами льготных кредитов, поручительств, грантами и субсидиями.

Сегодня в Самарской области насчитывается 137,5 тыс. субъектов МСП. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. Условия для развития бизнеса создаются в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"В регионе создана и эффективно работает инфраструктура поддержки бизнеса: сеть центров "Мой бизнес", региональный Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд, Агентство по привлечению инвестиций и другие институты развития, - перечислил врио заместителя председателя Правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Услуги этих организаций очень востребованы, и мы будем продолжать внедрять новые инструменты поддержки, актуальные целям и задачам наших предпринимателей".

Численность занятых в МСП за год выросла на 8%, сейчас в этой сфере занято свыше 700 тыс. человек - это более 43% от общего числа занятых в региональной экономике. Ежегодно растет и количество самозанятых: этот статус зарегистрировали почти 350 тыс. жителей региона.

Увеличивается и значимость субъектов малого и среднего бизнеса для региональной экономики. Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности составил 26,7 млрд рублей. Увеличился и денежный оборот регионального бизнеса - он составляет 927,4 млрд рублей.

В Самарской области создана сеть центров "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать услуги, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса.

"Мы консультируем предпринимателей, помогаем им с сертификацией продукции, определением маркетинговой стратегии, настройкой бережливого производства. На обучающие курсы мы приглашаем известных экспертов со всей страны", - перечислила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Региональный центр "Мой бизнес" работает в Самаре на ул. Молодогвардейская, 211. Получить консультацию или подать заявку на получение услуг можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru.

