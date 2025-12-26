Более 30 млрд рублей господдержки получил малый бизнес Самарской области в 2025 году

Объем финансовой поддержки МСП в 2025 году составил 31,4 млрд рублей, приводят данные в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Предприниматели региона активно пользуются федеральными и региональными программами льготных кредитов, поручительств, грантами и субсидиями.
Сегодня в Самарской области насчитывается 137,5 тыс. субъектов МСП. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. Условия для развития бизнеса создаются в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"В регионе создана и эффективно работает инфраструктура поддержки бизнеса: сеть центров "Мой бизнес", региональный Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд, Агентство по привлечению инвестиций и другие институты развития, - перечислил врио заместителя председателя Правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Услуги этих организаций очень востребованы, и мы будем продолжать внедрять новые инструменты поддержки, актуальные целям и задачам наших предпринимателей".
Численность занятых в МСП за год выросла на 8%, сейчас в этой сфере занято свыше 700 тыс. человек - это более 43% от общего числа занятых в региональной экономике. Ежегодно растет и количество самозанятых: этот статус зарегистрировали почти 350 тыс. жителей региона.
Увеличивается и значимость субъектов малого и среднего бизнеса для региональной экономики. Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности составил 26,7 млрд рублей. Увеличился и денежный оборот регионального бизнеса - он составляет 927,4 млрд рублей.
В Самарской области создана сеть центров "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать услуги, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса.
"Мы консультируем предпринимателей, помогаем им с сертификацией продукции, определением маркетинговой стратегии, настройкой бережливого производства. На обучающие курсы мы приглашаем известных экспертов со всей страны", - перечислила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
Региональный центр "Мой бизнес" работает в Самаре на ул. Молодогвардейская, 211. Получить консультацию или подать заявку на получение услуг можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?