В Самаре проиндексируют тарифы на техосмотр автомобилей

Правительство Самарской области разместило проект постановления, в соответствии с которым в 2026 году будут проиндексированы предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств.

В пояснительной записке к проекту отмечается: "В связи с тем, что операторами техобслуживания не были представлены предложения об установлении платы и обосновывающие материалы, <…> расчет предельных размеров платы за техобслуживание автомобилей на 2026 год осуществляется методом индексации действующих размеров платы". Расценки проиндексировали на уровень инфляции - 9,52%.

Согласно документу, предельная стоимость техосмотра легковых машин вырастет с 1097 до 1201 руб., маршруток - с 1878 до 2056 руб., автобусов - с 2269 до 2485 рублей.

Со всеми расценками можно ознакомиться на сайте Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области.