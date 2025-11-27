16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре проиндексируют тарифы на техосмотр автомобилей Переориентация и рост: как региональная компания укрепляет позиции с поддержкой государства Стартовала регистрация на ежегодный форум для предпринимателей "Мой бизнес-63" Производитель одежды для особенных детей из Самарской области стала победителем программы "Мама-предприниматель" Самарские производители представили свою продукцию на международной выставке "ХИМИЯ-2025"

Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самаре проиндексируют тарифы на техосмотр автомобилей

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области разместило проект постановления, в соответствии с которым в 2026 году будут проиндексированы предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств.

В пояснительной записке к проекту отмечается: "В связи с тем, что операторами техобслуживания не были представлены предложения об установлении платы и обосновывающие материалы, <…> расчет предельных размеров платы за техобслуживание автомобилей на 2026 год осуществляется методом индексации действующих размеров платы". Расценки проиндексировали на уровень инфляции - 9,52%.

Согласно документу, предельная стоимость техосмотра легковых машин вырастет с 1097 до 1201 руб., маршруток - с 1878 до 2056 руб., автобусов - с 2269 до 2485 рублей.

Со всеми расценками можно ознакомиться на сайте Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30