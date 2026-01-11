Житель Приволжского района оказался в больнице после выяснений отношений с соседом

В Приволжском районе 47-летний житель госпитализирован с ножевым ранением. В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина был ранен в подъезде многоквартирного дома. Предполагаемый обидчик задержан и доставлен в отделение полиции.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" ранее не судимый 68-летний местный житель выразил готовность сотрудничать со следствием и пояснил, что вечером в дверь его квартиры начал стучать знакомый, требуя выйти для выяснения отношений с их общей знакомой.

Находясь в алкогольном опьянении, он долго не открывал дверь, но в какой-то момент не справился с эмоциями, взял нож, вышел на лестничную площадку и ударил в живот навязчивого гостя. После чего ушел к себе в квартиру.

Как установили полицейские, раненный смог дойти до проживающей неподалеку родственницы, которая и вызвала ему медиков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Жизнь потерпевшего находится вне опасности.