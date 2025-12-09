21-этажные башни у Волги: показываем проект комплексной застройки Красной Глинки

Министерство градостроительной политики Самарской области подготовило проект приказа о комплексном развитии территории в поселке Красная Глинка. Площадку около завода "Электрощит" планируют застроить высотками в виде башен. Рассказываем, как это будет выглядеть, и что еще, помимо жилья, собираются сделать в квартале.
Особенности площадки
Планы по реализации проекта КРТ на Красной Глинке глава минграда Андрей Грачев анонсировал еще в сентябре. Под комплексное развитие выбрали территорию площадью 10,67 гектара рядом с заводом "Электрощит". Она расположена в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2 и 3-го кварталов.
В минграде считают, что реализация инфраструктурного проекта через механизм КРТ позволит решить проблему ветхого жилья в микрорайоне и повысить уровень благоустройства. Привлекательность площадки для инвесторов объясняют возможностью построить дома с шикарными видами на Волгу и горы, а также наличием уникальных локаций.
Однако участок находится на периферии. Время перемещения до исторического центра составляет 40 — 60 минут, до аэропорта — 20–30 минут. При этом существующая улично-дорожная сеть ограничена единственной связью с Красноглинским шоссе, что негативно влияет на транспортную доступность территории.
В то же время во время анализа министерство не выявило дефицита социальных и культурных учреждений. Исключение составляют общественно-развлекательные объекты.
Новый "фасад" Красной Глинки
Сейчас на территории расположены типовые двухэтажные кирпичные здания, построенные 1950-х годах в стиле соцреализм с классическим декором в виде арок, пилястр, сандриков и балюстрад. Согласно мастер-плану, в рамках КРТ расселить и снести планируют 16 жилых домов: в 3-м квартале — № 26, 27, 28, 29 и 30, во 2-м квартале — № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. Также демонтируют нежилое здание, модульный мини-рынок и гаражи.
На освобожденной территории планируется строительство нового жилья для потенциальных работников предприятия "Электощит", посетителей горнолыжного курорта "Сок" и для людей, заинтересованных в покупке видовых квартир в экологически чистом районе.
"В представленном варианте предлагается к реализации высотное объемно-пространственное решение с целью создания визуальных доминант как для формирования видовых характеристик района для восприятия с фарватера реки Волга, так и для восприятия с Красноглинского шоссе. Также реализация высотного варианта застройки позволит сформировать максимальное количество квартир с видом на реку и на горы", — говорится в мастер-плане.
Дома предлагается построить в шахматном порядке в виде башен на стилобате, где разместятся коммерция, детские сады, паркинги и многофункциональный культурно-досуговый центр. Дворы будут закрытыми, без машин. На их территории выделят участки для детских садов, детские площадки, площадки для отдыха и озеленение.
"Расположение жилых блоков в шахматном порядке обеспечит будущим резидентам квартиры с максимальным раскрытием видовых характеристик на 360 градусов, — объясняют в минграде. — Проектом предусмотрено сохранение и благоустройство существующей зеленой зоны вдоль улицы Батайской, а также развитие системы пешеходных связей с окружающими объектами рекреации и социальной инфраструктуры, полное обеспечение всей социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой".
Генплан КРТ предусматривает строительство пяти 21-этажных домов-башен с детским садом на 100 мест на пересечении улицы Батайской и Крайнего переулка и еще семи 20-этажек с детсадом на 120 мест и двухэтажными паркингами на 400 мест вдоль Батайской. По соседству возведут торговый центр и еще один многоуровневый паркинг на 300 мест, а также обустроят наземные парковки на 465 мест и спортивную зон.
Ожидается, что при такой застройке число жителей территории составит 3 866 человек.
Дороги и благоустройство
В мастер-плане обозначены и рекомендации по модернизации транспортной инфраструктуры в рамках КРТ, а именно:
- строительство автомобильного моста по ул. Южной на месте пешеходного моста (для организация дополнительного заезда на территорию поселка);
- реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы "Чайка" и ГЛК "Сок";
- строительство закольцованной автомобильной дороги вокруг 2 и 3-го кварталов;
- строительство внутриквартальных проездов, обеспечивающих подъезд к жилым домам и объектам общественного назначения;
- реконструкция существующих улиц с обустройством парковочного пространства для длительного и кратковременного хранения.
"Транспортное сообщение территории общественным транспортом обеспечивается по улице Батайской через Красноглинское шоссе. При реализации КРТ необходимо провести корректировку организации маршрутов с учетом прироста населения при реализации комплексной застройки данной территории", — отмечают чиновники.
Что касается благоустройства, то в список рекомендованных мероприятий включили:
- организация удобной пешеходной связи с берегом Волги;
- создание комфортной инфраструктуры переправы;
- обустройство безопасной туристической тропы до вершины горы Тип-Тяв;
- развитие пешеходных связей внутри поселка;
- благоустройство зеленых зон и Красноглинского пляжа.
Также, согласно мастер-плану, требуется реконструкция школы № 118 и ДК "Искра", восстановление стадиона "Энергия" и и развитие горнолыжного комплекса.
Перспективы застройки
Реализация проекта оценивается минградом почти в 16,5 млрд рублей. Самые большие статьи расходов — строительство жилья и коммерческих помещений (12,7 млрд рублей), расселение и снос ветхих домов (1,5 млрд рублей — по 130 тысяч рублей за 1 кв. метр) и возведение паркингов (1,2 млрд рублей). Выручка, согласно представленным расчетам, составит 17,96 млрд рублей, если продавать жилье и коммерческие помещения по 135 тысяч рублей за 1 кв. метр, а машиноместа на паркинге — по 1,3 млн рублей.
Период реализации проекта, по оценке минграда, составит 7 лет. Однако предельный срок реализации КРТ хотят обозначить в 10 лет. При этом на подготовку планировки территории застройщику дадут лишь 9 месяцев.
Сейчас приказ минграда проходит согласования. После утверждения документа, как правило, назначают проведение аукциона, на котором участок предложат инвесторам. Однако, судя по выводам авторов мастер-плана, это в ближайшее время может и не произойти:
"Сейчас проект не является экономически выгодным в условиях высокой ключевой ставки Центробанка. Предлагается вернуться к рассмотрению данного лота позднее, при условии нормализации ситуации на кредитном рынке".
Последние комментарии
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.