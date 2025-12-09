21-этажные башни у Волги: показываем проект комплексной застройки Красной Глинки

Министерство градостроительной политики Самарской области подготовило проект приказа о комплексном развитии территории в поселке Красная Глинка. Площадку около завода "Электрощит" планируют застроить высотками в виде башен. Рассказываем, как это будет выглядеть, и что еще, помимо жилья, собираются сделать в квартале.

Особенности площадки

Планы по реализации проекта КРТ на Красной Глинке глава минграда Андрей Грачев анонсировал еще в сентябре. Под комплексное развитие выбрали территорию площадью 10,67 гектара рядом с заводом "Электрощит". Она расположена в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2 и 3-го кварталов.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

В минграде считают, что реализация инфраструктурного проекта через механизм КРТ позволит решить проблему ветхого жилья в микрорайоне и повысить уровень благоустройства. Привлекательность площадки для инвесторов объясняют возможностью построить дома с шикарными видами на Волгу и горы, а также наличием уникальных локаций.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Однако участок находится на периферии. Время перемещения до исторического центра составляет 40 — 60 минут, до аэропорта — 20–30 минут. При этом существующая улично-дорожная сеть ограничена единственной связью с Красноглинским шоссе, что негативно влияет на транспортную доступность территории.

В то же время во время анализа министерство не выявило дефицита социальных и культурных учреждений. Исключение составляют общественно-развлекательные объекты.

Новый "фасад" Красной Глинки

Сейчас на территории расположены типовые двухэтажные кирпичные здания, построенные 1950-х годах в стиле соцреализм с классическим декором в виде арок, пилястр, сандриков и балюстрад. Согласно мастер-плану, в рамках КРТ расселить и снести планируют 16 жилых домов: в 3-м квартале — № 26, 27, 28, 29 и 30, во 2-м квартале — № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. Также демонтируют нежилое здание, модульный мини-рынок и гаражи.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

На освобожденной территории планируется строительство нового жилья для потенциальных работников предприятия "Электощит", посетителей горнолыжного курорта "Сок" и для людей, заинтересованных в покупке видовых квартир в экологически чистом районе.

"В представленном варианте предлагается к реализации высотное объемно-пространственное решение с целью создания визуальных доминант как для формирования видовых характеристик района для восприятия с фарватера реки Волга, так и для восприятия с Красноглинского шоссе. Также реализация высотного варианта застройки позволит сформировать максимальное количество квартир с видом на реку и на горы", — говорится в мастер-плане.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Дома предлагается построить в шахматном порядке в виде башен на стилобате, где разместятся коммерция, детские сады, паркинги и многофункциональный культурно-досуговый центр. Дворы будут закрытыми, без машин. На их территории выделят участки для детских садов, детские площадки, площадки для отдыха и озеленение.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

"Расположение жилых блоков в шахматном порядке обеспечит будущим резидентам квартиры с максимальным раскрытием видовых характеристик на 360 градусов, — объясняют в минграде. — Проектом предусмотрено сохранение и благоустройство существующей зеленой зоны вдоль улицы Батайской, а также развитие системы пешеходных связей с окружающими объектами рекреации и социальной инфраструктуры, полное обеспечение всей социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой".

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Генплан КРТ предусматривает строительство пяти 21-этажных домов-башен с детским садом на 100 мест на пересечении улицы Батайской и Крайнего переулка и еще семи 20-этажек с детсадом на 120 мест и двухэтажными паркингами на 400 мест вдоль Батайской. По соседству возведут торговый центр и еще один многоуровневый паркинг на 300 мест, а также обустроят наземные парковки на 465 мест и спортивную зон.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Ожидается, что при такой застройке число жителей территории составит 3 866 человек.

Дороги и благоустройство

В мастер-плане обозначены и рекомендации по модернизации транспортной инфраструктуры в рамках КРТ, а именно:

строительство автомобильного моста по ул. Южной на месте пешеходного моста (для организация дополнительного заезда на территорию поселка);

реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы "Чайка" и ГЛК "Сок";

строительство закольцованной автомобильной дороги вокруг 2 и 3-го кварталов;

строительство внутриквартальных проездов, обеспечивающих подъезд к жилым домам и объектам общественного назначения;

реконструкция существующих улиц с обустройством парковочного пространства для длительного и кратковременного хранения.

"Транспортное сообщение территории общественным транспортом обеспечивается по улице Батайской через Красноглинское шоссе. При реализации КРТ необходимо провести корректировку организации маршрутов с учетом прироста населения при реализации комплексной застройки данной территории", — отмечают чиновники.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Что касается благоустройства, то в список рекомендованных мероприятий включили:

организация удобной пешеходной связи с берегом Волги;

создание комфортной инфраструктуры переправы;

обустройство безопасной туристической тропы до вершины горы Тип-Тяв;

развитие пешеходных связей внутри поселка;

благоустройство зеленых зон и Красноглинского пляжа.

Также, согласно мастер-плану, требуется реконструкция школы № 118 и ДК "Искра", восстановление стадиона "Энергия" и и развитие горнолыжного комплекса.

Перспективы застройки

На балансе интересов: как в Самаре меняют механизмы комплексной застройки Комплексное развитие территорий (КРТ) в Самаре все ближе к реализации. Уже представлены некоторые проекты, ставится вопрос о выдаче разрешения на строительство нового жилья. Но в то же время предстоит решить еще массу проблем в части соблюдения прав жителей, подпавших под расселение, и поддержания интереса застройщиков к подобным проектам. Рассказываем, каким образом планируется доработать механизмы, задействованные в программе.

Реализация проекта оценивается минградом почти в 16,5 млрд рублей. Самые большие статьи расходов — строительство жилья и коммерческих помещений (12,7 млрд рублей), расселение и снос ветхих домов (1,5 млрд рублей — по 130 тысяч рублей за 1 кв. метр) и возведение паркингов (1,2 млрд рублей). Выручка, согласно представленным расчетам, составит 17,96 млрд рублей, если продавать жилье и коммерческие помещения по 135 тысяч рублей за 1 кв. метр, а машиноместа на паркинге — по 1,3 млн рублей.

Период реализации проекта, по оценке минграда, составит 7 лет. Однако предельный срок реализации КРТ хотят обозначить в 10 лет. При этом на подготовку планировки территории застройщику дадут лишь 9 месяцев.

Сейчас приказ минграда проходит согласования. После утверждения документа, как правило, назначают проведение аукциона, на котором участок предложат инвесторам. Однако, судя по выводам авторов мастер-плана, это в ближайшее время может и не произойти:

"Сейчас проект не является экономически выгодным в условиях высокой ключевой ставки Центробанка. Предлагается вернуться к рассмотрению данного лота позднее, при условии нормализации ситуации на кредитном рынке".