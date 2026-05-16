Иван Носков: "Мы заложили "аллею дружбы" между городами, которые входят в Ассоциацию городов Поволжья"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 15 мая, в рамках Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, его участники высадили Аллею городов Поволжья. 32 саженца березы, по числу городов, входящих в Ассоциацию, украсили Хлебную площадь областной столицы. Она считается старейшей в Самаре, в 2025 году там было начато благоустройство по программе "Народный бюджет Самарской области".

фото: пресс-служба мэрии Самары

"Сегодня мы заложили "аллею дружбы" между городами, которые входят в Ассоциацию городов Поволжья. Место для высадки выбрали не случайно — это сердце Самары, место, где переплетаются прошлое и будущее, где связь поколений очевидна не только самарцам, но и нашим гостям. С Хлебной

площади экскурсоводы очень часто начинают рассказ о Самаре, а в прошлом году по проекту "Народный бюджет" по инициативе жителей приступили к ее благоустройству. И пусть новая аллея станет символом развития, дружбы между городами Поволжья и заботы о будущем нашего общего дома", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В высадке деревьев вместе с руководителями городов Поволжья, а также представителями общероссийских и межрегиональных ассоциаций муниципальных образований приняли участие председатель Думы города Самары Сергей Рязанов и волонтеры "Молодой гвардии". Каждое дерево будет отмечено табличкой с названием города, а на месте высадки аллеи появится памятный знак.

Отметим, что в рамках программы "Народный бюджет Самарской области" на Хлебной площади в 2025 году по инициативе жителей установили детскую площадку в виде ладьи, сделали систему уличного освещения, а также обустроили парковку и пешеходные дорожки.

"Очень приятно, что в Самаре Аллея городов Поволжья появилась на месте, где зарождался город. И сегодня, и через несколько лет, когда березы подрастут, она будет символизировать успешное сотрудничество между нашими муниципалитетами. Деловая часть собрания, на мой взгляд, получилась очень продуктивной: мы рассмотрели ряд актуальных вопросов, важных для каждого города. Уверена, что принятые решения станут основой для новых совместных проектов. А знакомство с Самарой оставило самые теплые впечатления — город с такой богатой историей и динамичным развитием вдохновляет", — отметила глава города Кирова Елена Ковалева.

Напомним, ранее в Самаре состоялось заседание Общего собрания Ассоциации городов Поволжья. Его участники обсудили вопросы устойчивого развития муниципалитетов. В центре внимания — сохранение и восстановление объектов культурного наследия, цифровизация управления и работа органов местного самоуправления в условиях специальной военной операции. Также члены Ассоциации городов Поволжья побывали на обзорной экскурсии по историческому центру Самары.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

