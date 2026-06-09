Экс-главе теруправления Росимущества Кинжабаеву изменили приговор

Самарский облсуд рассмотрел жалобу бывшего главы территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева на его приговор. Служители Фемиды выяснили, что от его действий не было тяжких последствий, и смягчили наказание.

Напомним, по версии следствия и суда первой инстанции, в период с мая 2020-го по июль 2021 года Айвар Кинжабаев от лица Росимущества незаконно продал сельхозорганизации участок площадью более 10 га в Кошкинском районе в границах береговой и водоохранной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь".

"В результате незаконных действий подсудимого в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности была произведена распашка данного участка, что повлекло уничтожение мест произрастания объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области, приведя к исчезновению коренных ассоциаций краснокнижных видов растений. Ущерб государству составил более 18,4 млн рублей", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Кинжабаева признали виновным в превышении полномочий и приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти на два года. Также был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании ущерба.

До того Кинжабаев и сам был потерпевшим по другому уголовному делу — на него было организовано нападение с помощью наемников.

Как сообщили 9 июня в облсуде, коллегия изменила приговор суда первой инстанции, переквалифицировав действия Кинжабаева с п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 2 ст. 286 УК РФ, не согласившись с выводами суда о наступлении в результате преступных действий Кинжабаева тяжких последствий.

"Под такими последствиями по смыслу закона следует понимать, в частности, крупные аварии, длительную остановку транспорта или производственного процесса, иное нарушение деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т. п.", — разъяснил облсуд.

Кинжабаеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности на 1 год 6 месяцев. Гражданский иск при этом отменен.