16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-главе теруправления Росимущества Кинжабаеву изменили приговор Житель Самарской области получил год принудительных работ за кражу 6 млн рублей с чужой банковской карты Облсуд рассмотрел жалобу на приговор по делу о гибели сотрудника на корпоративе "Био-Тон" В Самаре мужчину судят за смерть жены в ДТП с люксовым Mercedes Жителя Клявлинского района приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Суды Происшествия

Экс-главе теруправления Росимущества Кинжабаеву изменили приговор

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 328
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский облсуд рассмотрел жалобу бывшего главы территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева на его приговор. Служители Фемиды выяснили, что от его действий не было тяжких последствий, и смягчили наказание.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, по версии следствия и суда первой инстанции, в период с мая 2020-го по июль 2021 года Айвар Кинжабаев от лица Росимущества незаконно продал сельхозорганизации участок площадью более 10 га в Кошкинском районе в границах береговой и водоохранной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь".

"В результате незаконных действий подсудимого в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности была произведена распашка данного участка, что повлекло уничтожение мест произрастания объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области, приведя к исчезновению коренных ассоциаций краснокнижных видов растений. Ущерб государству составил более 18,4 млн рублей", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Кинжабаева признали виновным в превышении полномочий и приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти на два года. Также был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании ущерба.

До того Кинжабаев и сам был потерпевшим по другому уголовному делу — на него было организовано нападение с помощью наемников.

Как сообщили 9 июня в облсуде, коллегия изменила приговор суда первой инстанции, переквалифицировав действия Кинжабаева с п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 2 ст. 286 УК РФ, не согласившись с выводами суда о наступлении в результате преступных действий Кинжабаева тяжких последствий.

"Под такими последствиями по смыслу закона следует понимать, в частности, крупные аварии, длительную остановку транспорта или производственного процесса, иное нарушение деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т. п.", — разъяснил облсуд. 

Кинжабаеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности на 1 год 6 месяцев. Гражданский иск при этом отменен.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5