В "ЗИМ Галерее" расскажут о ремеслах XIX — начала XX века

В четверг, 30 июля, в 19:00 в культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары" (12+).

"Кем работали ваши прапрадедушки и прапрабабушки? Профессии, которые навсегда ушли в историю, — и вечер, когда мы их вспомним", - сообщают организаторы.

В программе:

рассказ о ремеслах XIX — начала XX века, которые полностью вышли из обихода. Среди них — не только привычные волжские специальности, но и сугубо самарские, уникальные для города;

лекция о том, как проходил воркшоп с самарскими художниками: где искали вдохновение в архивах и как рождались эскизы утраченных ремесел;

знакомство с главным керамистом проекта — Вадимом Тюкиным, преподавателем ДШИ им. Аннеты Басс. Он лично расскажет, как создавались и обжигались керамические плитки, ставшие визуальным символом выставки.

Вход свободный.