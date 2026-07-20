В четверг, 22 июля, в 13:30 в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки "Времена года в деталях".
Автор работ — Наталия Шинкевич — самарская фотопутешественница, член фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.
На выставке представлено 28 работ, выполненных в технике "макро". Выставка "Времена года в деталях" — результат кропотливой, творческой и невероятно увлекательной работы, которую автор ведет по велению души. Наталия Шинкевич по образованию — биолог, очень любит природу, хорошо ее понимает. "Макро" — для нее излюбленный жанр, в котором она как фотохудожник достигла высокого мастерства.
Наталия много путешествует, была с экспедициями на Камчатке, Сахалине, северных Курилах (Шикотане, Кунашире, Итурупе). Но нередко местом для съемки становится собственная дача, где можно всегда, затаившись, сделать неожиданный кадр — например, заснять собирающего нектар шмеля или полет бабочки.
Большое количество фотографий в технике "макро" сделано на территории Самарской области. Есть здесь и фантастической красоты росянка. Это хищное растение питается насекомыми, встречается на шигонских болотах.
Не менее удивительными кажутся и кадры неживой природы, символизирующие осень, зиму — узор листвы, кристаллы льда.
Выставка будет работать до 31 августа. Вход — свободный. Возрастные ограничения: 0 +.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!