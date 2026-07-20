В четверг, 22 июля, в 13:30 в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки "Времена года в деталях".

Автор работ — Наталия Шинкевич — самарская фотопутешественница, член фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

На выставке представлено 28 работ, выполненных в технике "макро". Выставка "Времена года в деталях" — результат кропотливой, творческой и невероятно увлекательной работы, которую автор ведет по велению души. Наталия Шинкевич по образованию — биолог, очень любит природу, хорошо ее понимает. "Макро" — для нее излюбленный жанр, в котором она как фотохудожник достигла высокого мастерства.

Наталия много путешествует, была с экспедициями на Камчатке, Сахалине, северных Курилах (Шикотане, Кунашире, Итурупе). Но нередко местом для съемки становится собственная дача, где можно всегда, затаившись, сделать неожиданный кадр — например, заснять собирающего нектар шмеля или полет бабочки.

Большое количество фотографий в технике "макро" сделано на территории Самарской области. Есть здесь и фантастической красоты росянка. Это хищное растение питается насекомыми, встречается на шигонских болотах.

Не менее удивительными кажутся и кадры неживой природы, символизирующие осень, зиму — узор листвы, кристаллы льда.

Выставка будет работать до 31 августа. Вход — свободный. Возрастные ограничения: 0 +.