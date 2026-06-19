В самарской Третьяковке покажут картины с Международного конкурса молодых художников

23 июня в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие итоговой выставки второго сезона Международного конкурса молодых художников "Картина мира". В этот день также пройдет церемония награждения финалистов конкурса и встреча участников с представителями ведущих культурных институций России.

В экспозицию вошли произведения, выполненные в различных техниках — от живописи и графики до цифрового искусства. При этом выставка не разделена по странам, регионам или художественным направлениям. Пространство организовано как единый диалог культур, в котором художники из разных частей мира обращаются к близким и понятным каждому человеку темам. Через личные истории и национальные художественные традиции авторы размышляют о памяти, семье, преемственности поколений и культурных корнях.

Особое место в выставке занимает специальная номинация "Вдохновленный русским", учрежденная к 170-летию Государственной Третьяковской галереи. Она посвящена осмыслению влияния русской художественной школы и культурного наследия России на современное мировое искусство. Финалистом специальной номинации стал художник Луонг Као из Вьетнама, представивший собственное художественное прочтение образов и традиций, связанных с отражением русской культуры в общемировом контексте.

Площадкой проведения итоговой выставки станет филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре — один из наиболее заметных новых музейных проектов России последних лет. Расположенный в здании Фабрики-кухни, выдающемся памятнике русского конструктивизма, филиал стал важным пространством для диалога между классическим наследием и современным искусством.

Орони Хоссейн Отой. "Ремесленник". Бангладеш

Сегодня Третьяковская галерея в Самаре не только представляет масштабные выставочные проекты из собрания главного музея национального искусства России, но и открывает новые имена, поддерживает молодых авторов и создает условия для профессионального общения представителей художественного сообщества. Именно поэтому выставка конкурса "Картина мира", объединяющая молодых художников из разных стран мира, органично продолжает миссию филиала как площадки культурного диалога.

Основная цель "Картины мира" — поддержка авторов, которые видят в национальных традициях не застывшую форму, а живой источник актуального вдохновения. Уникальность конкурса заключается в его доступности — любой художник в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от уровня подготовки и места проживания, может подать заявку.

Выбор работ осуществлялся в несколько этапов с участием экспертного и творческого советов, в состав которых вошли представители ведущих художественных вузов, культурных институций и профессионального художественного сообщества.

Проект реализован по инициативе компании "Иннопрактика" в партнерстве с Государственной Третьяковской галерей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Партнером выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Генеральный партнёр конкурса — "Газпромбанк" (АО).