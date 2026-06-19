В самарской Третьяковке покажут картины с Международного конкурса молодых художников

23 июня в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие итоговой выставки второго сезона Международного конкурса молодых художников "Картина мира". В этот день также пройдет церемония награждения финалистов конкурса и встреча участников с представителями ведущих культурных институций России.
В экспозицию вошли произведения, выполненные в различных техниках — от живописи и графики до цифрового искусства. При этом выставка не разделена по странам, регионам или художественным направлениям. Пространство организовано как единый диалог культур, в котором художники из разных частей мира обращаются к близким и понятным каждому человеку темам. Через личные истории и национальные художественные традиции авторы размышляют о памяти, семье, преемственности поколений и культурных корнях.
Особое место в выставке занимает специальная номинация "Вдохновленный русским", учрежденная к 170-летию Государственной Третьяковской галереи. Она посвящена осмыслению влияния русской художественной школы и культурного наследия России на современное мировое искусство. Финалистом специальной номинации стал художник Луонг Као из Вьетнама, представивший собственное художественное прочтение образов и традиций, связанных с отражением русской культуры в общемировом контексте.
Площадкой проведения итоговой выставки станет филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре — один из наиболее заметных новых музейных проектов России последних лет. Расположенный в здании Фабрики-кухни, выдающемся памятнике русского конструктивизма, филиал стал важным пространством для диалога между классическим наследием и современным искусством.
Сегодня Третьяковская галерея в Самаре не только представляет масштабные выставочные проекты из собрания главного музея национального искусства России, но и открывает новые имена, поддерживает молодых авторов и создает условия для профессионального общения представителей художественного сообщества. Именно поэтому выставка конкурса "Картина мира", объединяющая молодых художников из разных стран мира, органично продолжает миссию филиала как площадки культурного диалога.
Основная цель "Картины мира" — поддержка авторов, которые видят в национальных традициях не застывшую форму, а живой источник актуального вдохновения. Уникальность конкурса заключается в его доступности — любой художник в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от уровня подготовки и места проживания, может подать заявку.
Выбор работ осуществлялся в несколько этапов с участием экспертного и творческого советов, в состав которых вошли представители ведущих художественных вузов, культурных институций и профессионального художественного сообщества.
Проект реализован по инициативе компании "Иннопрактика" в партнерстве с Государственной Третьяковской галерей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Партнером выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Генеральный партнёр конкурса — "Газпромбанк" (АО).
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!