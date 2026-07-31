В "Зим Галерее" пройдет лекция художника Витя Повезло

В четверг, 6 августа, в 19:00 в "ЗИМ Галерее" состоится лекция художника Вити Повезло "Профессиональная коммуникация художника и неочевидные решения" (16+).

фото: "ЗИМ Галерея"

Посетители узнают:

как просто взять и с нуля сделать себе имя;

о том, что на самом деле ждет от художника арт-среда;

как правильно себя презентовать;

какие неочевидные решения и подходы работают лучше стандартных "правильных" схем.

Витя Повезло — тагильский художник и куратор, основатель галереи Space Place в Нижнем Тагиле. В своей кураторской практике Витя создает пространства для встреч и живого диалога с искусством, а в собственном творчестве соединяет психоделическо-сюрреальную культуру мемов и визуальных приколов с энергией стрит-арта и искренностью наивного искусства.

Вход свободный.