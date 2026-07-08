В "Новом пространстве" состоится творческая встреча с художником-эмальером Диной Богусоновой

В субботу, 11 июля, в 17:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческая встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой "Горячее сердце эмали" (12+). Художница раскроет секреты тончайшей работы с горячей эмалью, поделится знаниями об этом древнем искусстве и ответит на вопросы гостей.
Дина Богусонова — самарская художница, с творчеством которой постоянные посетители "Нового пространства" уже не раз могли повстречаться. Ее картины неоднократно входили в состав коллективных экспозиций, а в 2022 году Дина получила в стенах галереи персональную выставку "Цветение". Сейчас она проведет творческую встречу посреди фантастических работ лучших эмальеров страны, участников проекта "Эмаль России 2.0", где также представлены и ее творения.
"Я так хотела, чтобы эта выставка приехала к нам в Самару, потому что раньше подобные экспозиции формировались и выставлялись только в Сибири. А это очень большое дело, когда художники собирают свои работы, и они все такие разные, такие замечательные, у каждого свой мир, и мне радостно, что вы увидите эти разные миры!" — поделилась Дина Богусонова на открытии выставки "Эмаль России 2.0".
Познания Дины Богусоновой о горячей эмали чрезвычайно широки, и художница охотно идет навстречу всем желающим узнать больше об этой уникальной технике. На встрече она поделится своим колоссальным опытом, расскажет об удивительных особенностях древних техник создания финифти и о долгом пути их развития вплоть до воплощения в современном мире.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!