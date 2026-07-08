В "Новом пространстве" состоится творческая встреча с художником-эмальером Диной Богусоновой

В субботу, 11 июля, в 17:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческая встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой "Горячее сердце эмали" (12+). Художница раскроет секреты тончайшей работы с горячей эмалью, поделится знаниями об этом древнем искусстве и ответит на вопросы гостей.

фото: галерея "Новое пространство"

Дина Богусонова — самарская художница, с творчеством которой постоянные посетители "Нового пространства" уже не раз могли повстречаться. Ее картины неоднократно входили в состав коллективных экспозиций, а в 2022 году Дина получила в стенах галереи персональную выставку "Цветение". Сейчас она проведет творческую встречу посреди фантастических работ лучших эмальеров страны, участников проекта "Эмаль России 2.0", где также представлены и ее творения.

"Я так хотела, чтобы эта выставка приехала к нам в Самару, потому что раньше подобные экспозиции формировались и выставлялись только в Сибири. А это очень большое дело, когда художники собирают свои работы, и они все такие разные, такие замечательные, у каждого свой мир, и мне радостно, что вы увидите эти разные миры!" — поделилась Дина Богусонова на открытии выставки "Эмаль России 2.0".

Познания Дины Богусоновой о горячей эмали чрезвычайно широки, и художница охотно идет навстречу всем желающим узнать больше об этой уникальной технике. На встрече она поделится своим колоссальным опытом, расскажет об удивительных особенностях древних техник создания финифти и о долгом пути их развития вплоть до воплощения в современном мире.