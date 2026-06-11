Лица самарских героев: открылась фотовыставка "Самарский рубеж"

В среду, 10 июня, в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" состоялась презентация патриотического проекта "Самарский полк 1445" и открытие фотовыставки "Самарский рубеж". Инициатива подразумевает системную поддержку военнослужащих 1445-го мотострелкового полка и их семей.

Мероприятие направлено на укрепление взаимодействия между общественными организациями, бизнесом, участниками специальной военной операции и их семьями.

Более 90% личного состава 1445 полка - жители Самарской области. Подразделение выполняет задачи на запорожском направлении.

Фотовыставка военного корреспондента Артура Емельянова "Самарский рубеж" - это не просто коллекция снимков, а документ эпохи, созданный человеком, который без страховки и оплаты фиксирует события в зоне специальной военной операции. В новой выставке представлено 40 фотографий солдат и офицеров из 1445-го мотострелкового полка. Первыми увидеть портреты смогли близкие бойцов.

Каждый портрет исполнен с особой детализацией и создает полный эффект присутствия. Для Артура Емельянова особенно важно вызвать у зрителя ощущение, что бойцы могут закрыть их собой - спасти. Показать, насколько они сильные и стойкие, а также развеять малейшее чувство жалости. У гостей есть возможность погрузиться в информацию об укладе их жизни на передовой, узнать позывные и истории каждого из них.

Выставка доступна всем желающим с 12 июня по 10 июля. Адрес: Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК "Гуд'Ок", 3 этаж.