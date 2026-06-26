В Нефтегорском музее будет создан детский центр

Сотрудниками музея собрана достойная коллекция по разным направлениям — основной фонд музея составляет 2520 предметов. Здесь проходят экскурсии, интерактивные игры, культурно-досуговые мероприятия и тематические встречи. Сознано несколько постоянных экспозиций — ретро-экспозиция "Старая квартира" и "Древо жизни", где посетители с удовольствием погружаются в атмосферу прошлых эпох и знакомятся с традициями и бытом разных поколений. В музее проходят выставки репродукций картин и работ мастеров декоративно-прикладного творчества, районные конкурсы творческих работ. Сейчас в музее представлена выставка детских работ, посвященная теме космоса.

Министр культуры региона Ирина Калягина на этой неделе посетила музей и осмотрела музейные экспозиции, фондохранилище, пообщалась с сотрудниками учреждения.

"В этом году в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" на базе музея будет создан детский культурно-просветительский центр "МузеУМ". Три творческих пространства будут оформлены интерактивными стендами, закуплена новая удобная мебель и необходимое оборудование. Я надеюсь, что создание такого современного центра позволит привлечь еще больше посетителей, и сделает изучение истории увлекательным и познавательным процессом для юных гостей музея. Хочу пожелать коллегам вдохновения и успехов в реализации проекта!", — поделилась Ирина Евгеньевна.

Такой культурно-образовательный детский центр позволит современными средствами познакомить ребят с историей края и страны. Занятия и мастер-классы с опытными педагогами помогут детям развивать креативное мышление, а также пополнить свои знания о культуре и искусстве.