Жительница Шенталинского района шесть лет незаконно получала пособие по инвалидности

В Шенталинском районе вынесли приговор 59-летней местной жительнице, которую обвиняли по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Установлено, что в 2014 г. женщина с целью незаконного получения страховой пенсии и иных социальных выплат, назначаемых в связи с получением инвалидности, получила медицинские документы, содержащие недостоверные сведения о наличии у нее заболевания.
В последующем на основании данных документов ей была установлена инвалидность II группы, назначена страховая пенсия по инвалидности.
За шесть лет она незаконно получила более 822 тыс. рублей.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с осужденной взыскана сумма причиненного ущерба.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.