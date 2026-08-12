Жительница Шенталинского района шесть лет незаконно получала пособие по инвалидности

В Шенталинском районе вынесли приговор 59-летней местной жительнице, которую обвиняли по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что в 2014 г. женщина с целью незаконного получения страховой пенсии и иных социальных выплат, назначаемых в связи с получением инвалидности, получила медицинские документы, содержащие недостоверные сведения о наличии у нее заболевания.

В последующем на основании данных документов ей была установлена инвалидность II группы, назначена страховая пенсия по инвалидности.

За шесть лет она незаконно получила более 822 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с осужденной взыскана сумма причиненного ущерба.