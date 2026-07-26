Житель Приволжского района получил тюремный срок за неоднократную езду в нетрезвом виде

Приволжский районный суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого обвиняли в неоднократном управлении транспортом в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В селе Обшаровка сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2121. Безработный мужчина, будучи привлеченным в июне прошлого года к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, вновь нарушил закон и сел за руль автомобиля нетрезвым.
Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По словам задержанного, он занимался ремонтом отцовского автомобиля, на котором решил покататься в ночное время, не уведомив об этом владельца.
Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения), которое расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.
Суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, местному жителю назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???