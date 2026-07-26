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Суды Происшествия

Житель Приволжского района получил тюремный срок за неоднократную езду в нетрезвом виде

ПРИВОЛЖЬЕ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжский районный суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого обвиняли в неоднократном управлении транспортом в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В селе Обшаровка сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2121. Безработный мужчина, будучи привлеченным в июне прошлого года к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, вновь нарушил закон и сел за руль автомобиля нетрезвым.

Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По словам задержанного, он занимался ремонтом отцовского автомобиля, на котором решил покататься в ночное время, не уведомив об этом владельца.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения), которое расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, местному жителю назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.

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