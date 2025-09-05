Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил исковые требования прокурора города об изменении основания увольнения бывшего начальника РЭО ГАИ У МВД России по г. Самаре в связи с совершением коррупционного правонарушения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, речь идет об Артеме Журавлеве, который уволился о собственной инициативе. Прокуратура же требовала сменить формулировку на "по утрате доверия".
Прокуроры в ходе проверки установили, что начальник РЭО имел личную заинтересованность при оказании услуг по постановке на учет транспортных средств ООО "СИТАЛ", возглавляемого его супругой.
Также бывший начальник регистрационно-экзаменационного отделения скрыл от работодателя факт близких отношений с учредителем ЧОУ ПО "Автошкола Драйв". Бывший правоохранитель при этом пользовался мотоциклом BMW, право собственности на который зарегистрировано на учредителя автошколы.
