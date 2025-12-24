Экс-главврач из тольяттинской поликлиники отправится в колонию за систематические хищения

В Тольятти суд вынес приговор бывшему главврачу одной из городских поликлиник. Женщину обвиняли в хищении вверенного имущества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2019, 2021 и 2022 гг. начальница учреждения необоснованно начисляла подчиненным премии, которые они должны были отдавать ей якобы для хозяйственных нужд поликлиники. В реальности же главврач забирала эти суммы себе. Общая сумма ущерба составила более 900 тыс. рублей.

Женщина не признала вину, но возместила ущерб. Суд назначил ей два года лишения свободы и на два года запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.