Экс-главврач из тольяттинской поликлиники отправится в колонию за систематические хищения

В Тольятти суд вынес приговор бывшему главврачу одной из городских поликлиник. Женщину обвиняли в хищении вверенного имущества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2019, 2021 и 2022 гг. начальница учреждения необоснованно начисляла подчиненным премии, которые они должны были отдавать ей якобы для хозяйственных нужд поликлиники. В реальности же главврач забирала эти суммы себе. Общая сумма ущерба составила более 900 тыс. рублей.
Женщина не признала вину, но возместила ущерб. Суд назначил ей два года лишения свободы и на два года запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.