В Самаре нелегального мигранта приговорили к 5 годам колонии за взятку

Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого по статье "Дача взятки в крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Согласно материалам дела, мужчина в конце 2024 г. планировал через посредника дать взятку в 180 тыс. рублей должностному лицу РЭО ГАИ УМВД России по Самаре. Он хотел заменить национальное водительское удостоверение "в нарушение установленного ФЗ порядка на водительское удостоверение государственного образца РФ лицу, не имеющему законных оснований для пребывания на ее территории".

В итоге его признали виновным в преступлении по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере" и назначили наказание — 5 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки (180 000 рублей). Гражданина Узбекистана взяли под стражу в зале суда.