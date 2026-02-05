16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре нелегального мигранта приговорили к 5 годам колонии за взятку Самарчанка, упавшая на крыльце "Вива Лэнда", отсудила около 600 тыс. рублей Бывшего замглавы отдела ГАИ Волжского района отправили в колонию на семь лет Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку Сотрудница банка похитила у клиентов 7,5 млн руб. в Самарской области

Суды Происшествия

В Самаре нелегального мигранта приговорили к 5 годам колонии за взятку

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого по статье "Дача взятки в крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Согласно материалам дела, мужчина в конце 2024 г. планировал через посредника дать взятку в 180 тыс. рублей должностному лицу РЭО ГАИ УМВД России по Самаре. Он хотел заменить национальное водительское удостоверение "в нарушение установленного ФЗ порядка на водительское удостоверение государственного образца РФ лицу, не имеющему законных оснований для пребывания на ее территории".

В итоге его признали виновным в преступлении по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере" и назначили наказание — 5 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки (180 000 рублей). Гражданина Узбекистана взяли под стражу в зале суда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1