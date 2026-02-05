16+
Образование Общество

В Самаре пройдет День научного кино ФАНК

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском университете им. Королева, в рамках празднования Дня российской науки, состоится День научного кино ФАНК. Зрители смогут увидеть лучшие фильмы о науке и технологиях.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Фестиваль актуального научного кино ФАНК — крупнейший в мире фестиваль научного документального кино. Он стартовал в 2015 году и объединяет ученых, художников и всех, кто интересуется наукой. За десять лет фестиваль охватил более 350 городов и привлек свыше 400 000 человек. Проект реализуется при поддержке инициативы "Наука как искусство" в рамках Десятилетия науки и технологий и грантового конкурса минобрнауки России.

"Формат научно-популярного кино позволяет широкой аудитории погрузиться в мир науки, — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. — У зрителей будет шанс задать вопросы молодым ученым из ведущих университетов Самарской области о будущем науки и технологий, а также вдохновиться на собственные исследования".

В программу показа войдут три короткометражных фильма:

  • "8 MIN" — фильм-эссе о том, как настроение Солнца влияет на нашу повседневную жизнь;
  • "Завтра начинается сегодня" — рассказ о талантливом враче и ученом Наримане Гаджиеве, который стремится развивать медицину не только в России, но и во всем мире. Его деятельность направлена на решение задач, кажущихся сегодня почти фантастическими;
  • "Да будет нефть" — фильм о роли нефти в современной цивилизации. Нефть является основным источником энергии, но ее потребление составляет 95 миллионов баррелей в сутки, а качество месторождений постоянно ухудшается. Российские ученые разработали технологию, которая должна упростить и удешевить процесс нефтедобычи.

Кинопоказы будут сопровождаться дискуссиями с молодыми учеными Самарской области. Они помогут зрителям глубже понять темы фильмов и ответят на вопросы.

Мероприятие состоится 6 февраля в 17:00 в культурном центре "Универ студии" (ул. Молодогвардейская, 151). Вход свободный.

