"Тольяттиазот" помог оснастить в Зелёновке мобильный актовый зал

Сотрудники "Тольяттиазота" посетили школу села Зелёновки Самарской области — одного из победителей VIII этапа конкурса компании "Химия добра". В рамках спортивно-танцевального праздника в образовательной организации была продемонстрирована реализация проекта по созданию мобильного актового зала.

Социокультурная инициатива школы получила поддержку ТОАЗа в 2025 году. Проблематика проекта заключалась в отсутствии в селе, в котором проживает около 2 300 человек, пространства для проведения массовых мероприятий и творческих представлений. Решением стала закупка оборудования, позволяющего организовать такое место в любой точке населенного пункта.

На средства гранта компании были закуплены современная аппаратура для освещения и создания звукового ряда, реквизиты для оформления сцены. Мультимедийная техника, включающая радиосистему, микшер и колонки, а также светодиодные прожекторы, проектор с экраном и складная ширма, выполняющая роль кулис, будут задействованы для каждого значимого события школы и села.

Концепция благотворительной программы ТОАЗа "Химия добра", которая действует с 2019 года, заключается в поддержке инициатив по решению актуальных проблем и развитию социальной среды в регионе присутствия компании. За время существования грантового конкурса при поддержке "Тольяттиазота" было реализовано более 80 проектов на сумму свыше 16 млн рублей.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"В 2025 году грантовые средства от "Тольяттиазота" получили 10 муниципальных учреждений и общественных организаций. Общий размер финансирования составил 3 млн рублей. Отрадно, что конкурс "Химия добра" уже давно вышел за пределы Тольятти и охватывает всю Самарскую область. Только за последние несколько лет гранты от компании получили участники из города Жигулевска, сел Пискалы и Усолье, поселка Луначарский. Реализация проекта по созданию мобильного актового зала в Зеленовке позволяет не только развивать творческий потенциал школьников, но и масштабировать любое мероприятие образовательной организации, сделав его по-настоящему самобытным, уникальным и объединяющим жителей всего села".