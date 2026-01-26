16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот" помог оснастить в Зелёновке мобильный актовый зал Самарских школьников начали переводить на дистант из-за морозов "Тольяттиазот" поздравил с Днем студенчества опорный вуз города Тольятти Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания Самарские вузы получат 54 млн рублей на развитие технологических стартапов

Образование Общество

"Тольяттиазот" помог оснастить в Зелёновке мобильный актовый зал

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники "Тольяттиазота" посетили школу села Зелёновки Самарской области — одного из победителей VIII этапа конкурса компании "Химия добра". В рамках спортивно-танцевального праздника в образовательной организации была продемонстрирована реализация проекта по созданию мобильного актового зала.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Социокультурная инициатива школы получила поддержку ТОАЗа в 2025 году. Проблематика проекта заключалась в отсутствии в селе, в котором проживает около 2 300 человек, пространства для проведения массовых мероприятий и творческих представлений. Решением стала закупка оборудования, позволяющего организовать такое место в любой точке населенного пункта.

На средства гранта компании были закуплены современная аппаратура для освещения и создания звукового ряда, реквизиты для оформления сцены. Мультимедийная техника, включающая радиосистему, микшер и колонки, а также светодиодные прожекторы, проектор с экраном и складная ширма, выполняющая роль кулис, будут задействованы для каждого значимого события школы и села.

Концепция благотворительной программы ТОАЗа "Химия добра", которая действует с 2019 года, заключается в поддержке инициатив по решению актуальных проблем и развитию социальной среды в регионе присутствия компании. За время существования грантового конкурса при поддержке "Тольяттиазота" было реализовано более 80 проектов на сумму свыше 16 млн рублей.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"В 2025 году грантовые средства от "Тольяттиазота" получили 10 муниципальных учреждений и общественных организаций. Общий размер финансирования составил 3 млн рублей. Отрадно, что конкурс "Химия добра" уже давно вышел за пределы Тольятти и охватывает всю Самарскую область. Только за последние несколько лет гранты от компании получили участники из города Жигулевска, сел Пискалы и Усолье, поселка Луначарский. Реализация проекта по созданию мобильного актового зала в Зеленовке позволяет не только развивать творческий потенциал школьников, но и масштабировать любое мероприятие образовательной организации, сделав его по-настоящему самобытным, уникальным и объединяющим жителей всего села".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1