Общество

Самарская компания взыскивает 1 млн рублей за пост о котлете с опарышем

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "Самарский кулинарный дом" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации группы "Новости Самары - Самара life" ВКонтакте и подписчице группы Оксане Ткаченко. В иске компания требует защитить свою деловую репутацию и пытается отсудить 1 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В ноябре 2025 г. в паблике "Новости Самары - Самара life" появился пост Оксаны Ткаченко, в котором женщина пожаловалась на низкое качество котлет, приготовленных в "Самарском кулинарном доме". Котлеты она получила, находясь в инфекционном отделении одной из городских клиник.

"Доев котлету до середины, я обнаружила половину личинки опарыша внутри котлетки. Надо отдать должное "Самарскому кулинарному дому": личинка не шевелилась и была хорошо приготовлена. Итак, можем предположить, что опарыш завелся уже в фарше, т. е. после того, как мясо было перекручено? Можем. Значит, фарш сгнил до того, как из него начали лепить котлеты. Кто лепил, как не увидели, точнее — не унюхали?", — писала женщина. 

Также она обратилась к сотрудникам клиники, однако ей якобы ответили, что им "надоело ругаться с поставщиком из-за постоянных жалоб пациентов".

Оксана Ткаченко добавила, что после выписки из инфекционного отделения она направила в ООО письмо и приложила фото. Спустя несколько дней от компании пришел ответ с просьбой предоставить на лабораторные исследования котлету и опарыша. 

"Видимо, предполагалось, что после пережитого я не захочу с ними расставаться и сохраню до выписки из инфекционного отделения, выращивая новую форму жизни для последующих исследований", — рассуждала потерпевшая. — Сколько она (компания ООО "Самарский кулинарный дом". — Прим. Волга Ньюс) будет воровать бюджетные деньги, продолжая кормить население сгнившими продуктами? До первого массового отравления в детском саду или до первого летального исхода? Думаю, Роспотребнадзору стоит наведаться с проверкой, а прокуратуре взять на карандаш".

В феврале 2026 г. ООО обратилось в областной арбитраж с требованием обязать ответчика удалить пост, а также написать опровержение в новостном паблике и на личной страницы Оксаны Ткаченко. Приложил "Самарский кулинарный дом" и текст, который нужно опубликовать: "Сообщаю вам о том, что размешенные на основании моего обращения, Ткаченко Оксаны, на стене группы "Новости самары" негативные сведения об ООО не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ООО".

Кроме того, компания потребовала взыскать с ответчиков 1 млн руб. в качестве компенсации ущерба,  "причиненного распространением недостоверных сведений".

Суд пока оставил иск без движения, поскольку тот был неправильно оформлен. Истцу предложили исправить заявление до 8 апреля.

ООО "Самарский кулинарный дом" создано в 2013 году. Компания зарегистрирована в Самаре на пр. Кирова, 130. Выручка за 2025 г. составила 139,5 млн, прибыль - 1,9 млн рублей. Директор ООО Ирина Погодина, совладельцы Сергей Иванов (91,8%) и Вячеслав Ширяев (8,2%). Компания специализируется на поставках еды в школы и медицинские учреждения. В 2025 г. она заключила контрактов на 172 млн руб., среди которых контракты с областной детской клинической больницей на 86,7 млн руб., с СамГМУ на 70 млн руб. и самарской гимназией №1 на 5,5 млн рублей.

В 2022 г. качество блюд "Самарского кулинарного дома" уже оказывалось в центре скандала.

 

