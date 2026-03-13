16+
Общество

В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Каждый день в мессенджер МАХ заходит около 70 млн человек - они отправляют более 1 млрд сообщений и совершают примерно 28 млн звонков, сообщила пресс-служба платформы.

С момента запуска пользователи отправили 62 млрд сообщений, совершили свыше 3 млрд звонков и записали 470 млн видеокружков. Параллельно растет и число групповых чатов - их уже 25,5 млн. Отдельно растет и экосистема каналов: авторы, блогеры, пользователи и компании создали в MAX около 2,2 миллиона публичных и приватных площадок.

В Самарской области в МАХ уже появилось более 1200 госпабликов. Самые популярные из них - канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и канал правительства региона.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

