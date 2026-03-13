В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов

Каждый день в мессенджер МАХ заходит около 70 млн человек - они отправляют более 1 млрд сообщений и совершают примерно 28 млн звонков, сообщила пресс-служба платформы.
С момента запуска пользователи отправили 62 млрд сообщений, совершили свыше 3 млрд звонков и записали 470 млн видеокружков. Параллельно растет и число групповых чатов - их уже 25,5 млн. Отдельно растет и экосистема каналов: авторы, блогеры, пользователи и компании создали в MAX около 2,2 миллиона публичных и приватных площадок.
В Самарской области в МАХ уже появилось более 1200 госпабликов. Самые популярные из них - канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и канал правительства региона.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия