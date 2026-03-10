Росприроднадзор передал конфискованную львицу в Самарский зоопарк

В Самарский зоопарк передали львицу из Махачкалы. По решению суда и по материалам Северо-Кавказского управления Росприроднадзора львица была изъята у частного владельца, который содержал ее незаконно.
Львы включены в перечень животных, которые не могут содержаться у частных лиц, а также охраняются Конвенцией СИТЕС, поясняют в Росприроднадзоре.
Молодая львица в возрасте около 10–11 месяцев по кличке Сабра передана в Самарский зоопарк.
Животное хорошо перенесло дорогу и сейчас адаптируется к новым условиям содержания, сообщают на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
