Росприроднадзор передал конфискованную львицу в Самарский зоопарк

В Самарский зоопарк передали львицу из Махачкалы. По решению суда и по материалам Северо-Кавказского управления Росприроднадзора львица была изъята у частного владельца, который содержал ее незаконно.

Львы включены в перечень животных, которые не могут содержаться у частных лиц, а также охраняются Конвенцией СИТЕС, поясняют в Росприроднадзоре.

Молодая львица в возрасте около 10–11 месяцев по кличке Сабра передана в Самарский зоопарк.

Животное хорошо перенесло дорогу и сейчас адаптируется к новым условиям содержания, сообщают на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.