Общество

В Самарском цирке прошла благотворительная акция "Счастливая мама"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

7 марта в цирке начались представления новой программы "Жираф шоу", а в праздничный день 8 марта на манеже в рамках всероссийской благотворительной акции "Счастливая мама" чествовали прекрасных женщин, воспитывающих пятерых и более детей.

Фото: предоставлено Самарским цирком

Российская государственная цирковая компания ежегодно проводит Всероссийскую благотворительную акцию "Счастливая мама". Ее участницы — многодетные мамы. В честь Международного женского дня, Самарский государственный цирк при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики региона принял участие в этой замечательной акции. 

В цирк были приглашены пять многодетных семей:
— семья Зубаревых (11 детей);
— семья Юдиных (7 детей);
— семья Нетфуллиных (5 детей);
— семья Веденеевых (10 детей);
— семья Куклиных (7 детей).

Мама в каждой из этих семей награждена знаком отличия "Материнская доблесть" 1 степени.

"Уже стало традицией ежегодно в День весны и красоты чествовать многодетных мам, — отметила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая. — Эти милые, прекрасные дамы сегодня являются для нас примером счастливого материнства. Они — не только опора своей семьи, не только прививают духовные и семейные ценности, но и являются примером для всех нас".

Зал самарского цирка был заполнен почти на 100%, и после каждого номера артисты получали бурю оваций. "Какие в Самаре замечательные зрители", — подметил ведущий. Уже в первом отделении на радость маленьким зрителям выступили милые обезьянки и грациозные лошади. Конно-акробатический аттракцион под руководством заслуженной артистки России Виолетты Александровой-Серж — одна из изюминок программы. Бесстрашные наездники выполняют удивительные трюки на скачущих во весь опор лошадях. Например, поднимают с манежа платки, держась на лошади одной ногой. 

Воздушные гимнасты Сергей и Екатерина Остудины с номером "Мой ангел" под куполом цирка, танцующие шляпы в номере Анара Джаброилова, веселый и артистичный клоун Артем Малков, грациозное трио тигров под чутким управлением Инны Забелкиной и Романа Гармаша — это и многое другое увидели самарские зрители.

Главный герой программы семиметровый жираф Багир, как настоящая звезда, появляется в финале представления. После важного прохода по манежу он дарит смелым женщинам (в Самаре их оказалось очень много) поцелуи, а мужчинам — прическу, которая по словам ведущего, держится очень долго. А после Багир по аплодисменты выполняет просьбы дрессировщика и танцует вальс.

Представления "Жираф шоу" продлятся до 12 апреля.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

