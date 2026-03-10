В Самарском цирке прошла благотворительная акция "Счастливая мама"

7 марта в цирке начались представления новой программы "Жираф шоу", а в праздничный день 8 марта на манеже в рамках всероссийской благотворительной акции "Счастливая мама" чествовали прекрасных женщин, воспитывающих пятерых и более детей.
Российская государственная цирковая компания ежегодно проводит Всероссийскую благотворительную акцию "Счастливая мама". Ее участницы — многодетные мамы. В честь Международного женского дня, Самарский государственный цирк при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики региона принял участие в этой замечательной акции.
В цирк были приглашены пять многодетных семей:
— семья Зубаревых (11 детей);
— семья Юдиных (7 детей);
— семья Нетфуллиных (5 детей);
— семья Веденеевых (10 детей);
— семья Куклиных (7 детей).
Мама в каждой из этих семей награждена знаком отличия "Материнская доблесть" 1 степени.
"Уже стало традицией ежегодно в День весны и красоты чествовать многодетных мам, — отметила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая. — Эти милые, прекрасные дамы сегодня являются для нас примером счастливого материнства. Они — не только опора своей семьи, не только прививают духовные и семейные ценности, но и являются примером для всех нас".
Зал самарского цирка был заполнен почти на 100%, и после каждого номера артисты получали бурю оваций. "Какие в Самаре замечательные зрители", — подметил ведущий. Уже в первом отделении на радость маленьким зрителям выступили милые обезьянки и грациозные лошади. Конно-акробатический аттракцион под руководством заслуженной артистки России Виолетты Александровой-Серж — одна из изюминок программы. Бесстрашные наездники выполняют удивительные трюки на скачущих во весь опор лошадях. Например, поднимают с манежа платки, держась на лошади одной ногой.
Воздушные гимнасты Сергей и Екатерина Остудины с номером "Мой ангел" под куполом цирка, танцующие шляпы в номере Анара Джаброилова, веселый и артистичный клоун Артем Малков, грациозное трио тигров под чутким управлением Инны Забелкиной и Романа Гармаша — это и многое другое увидели самарские зрители.
Главный герой программы семиметровый жираф Багир, как настоящая звезда, появляется в финале представления. После важного прохода по манежу он дарит смелым женщинам (в Самаре их оказалось очень много) поцелуи, а мужчинам — прическу, которая по словам ведущего, держится очень долго. А после Багир по аплодисменты выполняет просьбы дрессировщика и танцует вальс.
Представления "Жираф шоу" продлятся до 12 апреля.
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия