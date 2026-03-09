16+
Общество

Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре "Заря"

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Глава города Самары Иван Носков посетил с рабочим визитом детский оздоровительно-образовательный центр "Заря". С прошлого года там проходит реконструкция пищеблока и обеденного зала на 250 мест. Общая стоимость работ по строительству составила 123 млн руб., оборудования и мебели — более 9 млн рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Фактически у ребят, которые будут отдыхать в этом лагере, появилась новое здание уютной столовой, а у поваров — удобное помещение с современным оборудованием для работы. Обозначил ряд замечаний к работам, которые подрядчик устранит в максимально сжатые сроки. Не вдаваясь в подробности, это связано с изменением нормативов и строительных норм. Распределять и продавать путевки не будем, пока не будут устранены все замечания и выполнены все работы "под ключ". Особенно важно, чтобы новое помещение прошло проверку Роспотребнадзора, ведь в нем будут кормить детей", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Как доложил главе города представитель строительной компании, при проведении работ сложностей не возникало. В новых помещениях пищеблока сделаны современные полы из керамогранита, стены пищеблока облицованы керамической плиткой, в обеденном зале выполнена покраска стен, установлены окна и витражи. Фасад обеденного зала и пищеблока утеплен минеральной плитой. Выполнены работы по устройству наружной канализации. В настоящее время проводится установка нового кухонного оборудования — пароконвектомата, варочных плит, духового шкафа, посудомоечных машин, холодильного оборудования и мебели в обеденном зале.

"Прежнее здание столовой было устаревшим как физически, так и морально: условия в нём не обеспечивали должного уровня комфорта ни для детей, ни для персонала. Благодарю главу города за поддержку проекта развития детского центра. В среднем за летний сезон в "Заре" отдыхают более 1200 ребят. Ребята ждут открытия любимого лагеря, но уж если мы решили создавать комфортные и отвечающие всем санитарным нормам и правилам условия для отдыха детей, значит, мы должны быть последовательны в этом решении. Ребят начнем принимать только после завершения всех работ и приемки стройнадзором и Роспотребнадзором", — отметил директор МАУ Центр "Заря" Михаил Сокур.

Кроме нового пищеблока, на территории центра "Заря" расположены 11 одноэтажных корпусов для проживания детей, лицензированный медицинский пункт, душевые, танцплощадка, спортивный городок, спортивный зал, 2 волейбольные площадки, баскетбольная площадка, футбольное поле, административные здания. В перспективе в лагере "Заря" планируется строительство нового быстровозводимого корпуса.

Напомним, что летняя оздоровительная кампания в Самаре в 2026 г. стартует с 1 июня. Планируется, что всего в этом году на территории города будут работать 9 загородных лагерей, в них отдохнут более 11 тысяч ребят, что на полторы тысячи человек превышает показатель прошлого года.

