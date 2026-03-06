16+
Экономика и бизнес

Авито: почти половина женщин Приволжья планируют путешествие на 8 марта

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
44% женщин, проживающих в Приволжском федеральном округе, планируют путешествие на 8 марта. Среди респонденток в возрасте 18–24 лет и 35–44 лет желающих совершить туристические поездки больше половины. В основном женщины отправятся в путешествие с семьей (43%) или со второй половинкой (26%). Реже россиянки выбирают на 8 марта поездки с друзьями или путешествия в одиночку — такой ответ дали по 14% из тех, кто планирует туристические активности на праздники. Данные предоставили аналитики Авито Путешествий и Авито Рекламы по результатам онлайн-опроса 1 тыс. женщин старше 18 лет в феврале 2026 года.

Согласно статистике бронирований на платформе, самыми популярными направлениями на 8 марта с большим отрывом станут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область. Кроме них в топ-5 вошли Краснодарский край, Республика Татарстан и Ставропольский край. За год среди десяти самых популярных регионов заметнее всего вырос интерес к Челябинской области (+6 позиций), Свердловской области (+3) и Республике Татарстан (+2).

Таблица 1. Куда поедут россияне на 8 марта, данные Авито Путешествий

Рейтинг по популярности

2025 год

2026 год

1

Ленинградская область

Ленинградская область

2

Краснодарский край

Московская область (+1)

3

Московская область

Краснодарский край (-1)

4

Ставропольский край

Республика Татарстан (+2)

5

Калининградская область

Ставропольский край (-1)

6

Республика Татарстан

Калининградская область (-1)

7

Мурманская область

Мурманская область (0)

8

Нижегородская область

Свердловская область (+3)

9

Республика Крым

Нижегородская область (-1)

10

Республика Дагестан

Челябинская область (+6)

В среднем опрошенные россиянки готовы потратить на поездку к 8 марта 24 400 рублей, бюджет свыше 30 000 рублей закладывают 29% респонденток. По данным бронирований на платформе среди топ-10 популярных направлений дешевле всего снять посуточную квартиру на праздники будет в Челябинской области (2 900 рублей за ночь), Свердловской области (3 200 рублей), Ставропольском крае (3 700 рублей) и Калининградской области (3 700 рублей). Доступнее всего загородное жилье на праздник в Ставропольском крае (8 200 рублей) и Челябинской области (10 700 рублей).

В посуточных квартирах на праздники пользователи платформы планируют останавливаться в среднем на четверо суток втроем, в загородных объектах — на две ночи вшестером.

"Россияне готовятся к 8 марта заранее — мы это видим по тому, когда бронируют краткосрочное жилье на праздничные даты. Так, между бронью и заселением в посуточные квартиры в среднем проходит 49 дней, а в загородные дома — 44 дня. Тем не менее в этом году россияне гораздо спонтаннее планируют отдых, чем в прошлом, когда такие объекты бронировали за 76 и 82 дня до поездок соответственно. Это важный показатель, который помогает понять, в какой момент владельцам и управляющим посуточной недвижимостью стоит подключать инструменты продвижения, чтобы обеспечить максимальную загрузку и рентабельность объекта", — делится Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей.

"В праздничные даты формируется заметный всплеск спроса на короткие поездки. В таких условиях рекламодателям из категории "Путешествия" важно быть заметными на площадках, где пользователи выбирают направление. Рекламные инструменты Авито позволяют работать с этим спросом и привлекать внимание аудитории к предложению бизнеса", — отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

У россиянок также спросили, из каких источников они чаще всего получают информацию о выгодных предложениях при планировании путешествий. Большинство (51%) отметили рекомендации друзей, коллег и родственников. Среди рекламных каналов отмечается влияние площадок электронной коммерции (17%).

