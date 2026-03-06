16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самые востребованные рабочие специальности - техники и литейщики Кадры для промышленности: Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу "Авито Работа": сфера финансов и логистики лидирует по количеству предложений с опцией наставничества "Авито.Работа": россияне в возрасте 55-64 лет стали активнее искать работу Рассказывает "КонсультантПлюс": как бывший работодатель может "подгадить" своему директору

Занятость Экономическая политика

Авито Работа: средние зарплатные предложения в ритейле за год выросли на 18%

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Розничная торговля в России переживает период активного роста инвестиций в персонал: по данным Авито Работы, в 2025 году число опубликованных вакансий в ритейле увеличилось на 60% за год, а средние предлагаемые зарплаты за тот же период выросли на 18% — до 65 283 руб/мес. Вместе с ростом спроса на специалистов остро встает вопрос привлечения качественных кадров и развития новых компетенций.

Чтобы отметить сильнейших мастеров и вовлечь в профессию новые таланты, в Москве с 15 по 18 апреля 2026 года пройдет второй Национальный Чемпионат розничных профессий. Соорганизаторами мероприятия выступят Авито Работа, Роскачество, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Академия ритейла.

Мероприятие также проводится при поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты РФ, университета МГИМО и Росмолодежи. Это крупнейшее отраслевое событие направлено на повышение профессиональных стандартов в розничной торговле и решение актуальных кадровых задач.

Чтобы зафиксировать ключевые изменения в структуре спроса на персонал и динамике зарплатных предложений, в преддверии Чемпионата эксперты Авито Работы провели исследование рынка труда в сфере ритейла и выяснили, на каких специалистов больше всего вырос спрос и кому стали предлагать более высокие зарплаты.

Оказалось, что активнее всего в ритейле искали управленческий персонал — в 2025 году число вакансий для директоров магазина выросло на 86% за год, а в среднем им предлагали порядка 86 812 руб/мес. Вырос спрос также на работников торгового зала (+6%) и товароведов (+4%), которые могли рассчитывать в среднем на 62 571 руб/мес и 58 384 руб/мес соответственно.

Одновременно рынок демонстрирует переоценку ряда массовых позиций. Лидерами по росту средних зарплатных предложений стали продавцы, — для них предлагаемые зарплаты выросли на 42% за год и составили 66 290 руб/мес. На втором месте — директора магазина с ростом средних зарплатных предложений на 32% за год. На 29% по сравнению с 2024 годом выросли средние предлагаемые зарплаты у работников торгового зала.

При этом приведенные средние зарплатные предложения рассчитываются на основе вилок, указанных работодателями в вакансиях. Большинство специалистов в ритейле работают посменно, поэтому их фактический заработок зависит от количества отработанных смен, региона работы, премий, надбавок и других факторов.

Самые высокооплачиваемые специалисты в ритейле, 2025

Профессия

Средняя предлагаемая зарплата*, руб/мес, 2025

Динамика средних предлагаемых зарплат, %, 2025/2026

Торговый представитель

87 701

+16%

Супервайзер

87 313

+15%

Директор магазина

86 812

+32%

Продавец

66 290

+42%

Работник торгового зала

62 571

+29%

* Приведенные данные отражают средние зарплатные предложения для специалистов с опытом работы от одного до трех лет.

Полученные данные отражают системный тренд: ритейл усиливает конкуренцию за квалифицированные кадры, а требования к профессиональным навыкам сотрудников продолжают расти. Именно поэтому вопросы оценки компетенций, обмена лучшими практиками и формирования отраслевых ориентиров становятся центральными темами Национального Чемпионата розничных профессий.

Ключевая цель Чемпионата — повысить престиж розничных профессий, создать "карьерный лифт" для сильнейших специалистов и сформировать новые ориентиры качества сервиса. В рамках Чемпионата пройдут соревнования по нескольким основным компетенциям. Они охватывают все ключевые роли в рознице: директора магазинов, кассиров, продавцов-консультантов, сборщиков заказов, мерчандайзеров, администраторов и сборщиков-комплектовщиков. Формат заданий максимально приближен к реальной работе: обслуживание покупателей, работа на кассе, консультации, выкладка и комплектация заказов, а также управленческие задачи — финансовый анализ, управление персоналом и лидерство.

"С непрерывным ростом зарплат в магазинах и приходом новых технологий у ритейла впереди сложнейшая задача: перестройка экономики труда от количества — к качеству. В этой работе чемпионатное движение становится одним из главных инструментов. Опираясь на живой опыт чемпионов — самых сильных профессионалов, эксперты retail skills непрерывно формируют опережающие стандарты компетенций для отрасли. Мы внедряем их в официальные соревнования, затем масштабируем лучше результаты в бизнесе. И двигаемся дальше, в новый цикл инноваций!", — прокомментировал Алексей Филатов, генеральный директор Чемпионата розничных профессий, основатель Академии ритейла.

По итогам первого Чемпионата было проведено более 1 500 оценок навыков, что дало компаниям-участникам аналитические данные для развития персонала, оптимизации внутренних процессов и внедрения лучших практик в операционную деятельность.

В программу Чемпионата включены также деловая конференция, выездное заседание профильных отраслевых структур, тематические рабочие группы, кейс-сессии и экспертные обсуждения. Специальные блоки направлены на кадровое развитие: признание достижений сотрудников, вовлечение новых талантов, внедрение готовых инструментов оценки и обучения из практики национальных соревнований, а также PR-поддержку брендов через участие в кампании Чемпионата.

"Розничная торговля сегодня — это сложнейший механизм, где деловое совершенство становится главным конкурентным преимуществом. Роскачество рассматривает Национальный Чемпионат не просто как площадку для демонстрации талантов, а как пространство для отработки и стандартизации передовых бизнес-процессов. Анализируя лучшие практики финалистов, мы получаем возможность транслировать эталонные модели управления, обслуживания и операционной эффективности на всю отрасль. Повышая престиж профессий через соревновательность, мы одновременно закладываем основу для устойчивого роста качества сервиса и оптимизации внутренних процессов компаний, что в итоге формирует новый уровень потребительского доверия и зрелости российского ритейла", — сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Участники мероприятия смогут проанализировать факторы, влияющие на производительность, оценить потенциал новых технологий и найти решения, способные повысить эффективность операционных процессов. Мы также готовы делиться своей экспертизой: на Авито Работе открыто более 200 тыс. актуальных вакансий в сфере розничной торговли, что позволяет нам отслеживать кадровые тенденции и лучшие практики отрасли", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Чемпионат пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках, где соберутся финалисты из 25 городов России. Среди участников — сотрудники крупных розничных сетей, включая "Азбуку вкуса", "Магнит", "Ашан", "Оʼкей", "Глобус" и "Spar".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5