Авито Подработка: появилась мобильная версия кабинета для заказчиков

Управлять временным персоналом через платформу Авито Подработка станет еще удобнее — кабинет заказчика теперь адаптирован под мобильные устройства. Такое решение особенно порадует директоров и администраторов торговых точек, большую часть времени проводящих "в полях". Приём товара, помощь покупателям, подмена сотрудников, отслеживание смен — всё это стало доступно с телефона в режиме одного окна.

В мобильной версии доступна полная функциональность кабинета: можно создавать и редактировать заявки, просматривать отклики исполнителей, подтверждать выполненные смены, оценивать качество подработки, управлять списком торговых точек и заданий. Для руководителей в будущем предусмотрены инструменты анализа эффективности исполнителей и точек, контроля бюджета и распределения лимитов между подразделениями. Все данные обновляются в режиме реального времени, а ежедневная сводка по сменам позволяет мгновенно реагировать на изменения в расписании.

С мобильной версией заказчик может за пару минут оформить новую смену, увидеть, кто из исполнителей записался, подтвердить выход или завершение смены, находясь в любой точке.

Запуск мобильного кабинета также ускоряет процесс подтверждения смены, а значит, и выплату вознаграждений исполнителям — ведь теперь заказчики могут подтверждать смены мгновенно, без необходимости возвращаться к компьютеру.

Чтобы получить доступ к кабинету, достаточно оставить заявку на сайте — специалисты Авито Подработки свяжутся с представителем бизнеса и помогут настроить все инструменты.

"С начала года количество предложений о подработке по России увеличилось почти в полтора раза (+41% год к году). Переход на мобильные устройства для управления временным персоналом — это не просто вопрос удобства, а необходимость, продиктованная реальностью бизнеса. Менеджеры точек часто работают вне офиса и не всегда могут подойти к компьютеру, а потребность в оперативных решениях возникает постоянно: например, нужно срочно найти исполнителя и создать новую заявку на смену или оперативно подтвердить отработанное время, чтобы человек получил вознаграждение. Мы также видим, что скорость реакции заказчика напрямую влияет на удовлетворенность исполнителей платформой. Мобильная версия позволяет подтвердить смену сразу после ее завершения, не отрываясь от текущих задач", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".