Роман Губанов, Авито Работа: "Сегодня важно начинать работу с кадрами с самых ранних этапов"

Авито Работа и Центр "Профессии будущего" выступили соорганизаторами сессии "Клуба работодателей Москвы", которая прошла 3 декабря на ВДНХ в рамках Всероссийского кадрового форума. Участники обсудили ключевые тенденции развития корпоративного образования и современные подходы к формированию кадровых компетенций, а также поделились своим опытом построения собственных уникальных систем по обучению, развитию и удержанию кадров.

Модератором дискуссии выступил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, обозначив ключевые рыночные тренды, способствующие усилению фокуса компаний на работу с внутренними кадрами: рекордно низкая безработица, растущие запросы работодателей к эффективности, мультиквалификации и адаптивности сотрудников, а также необходимость системных подходов к развитию кадров.

Поприветствовал участников специальный гость сессии — Ян Кортель, первый заместитель руководителя службы занятости Москвы и центра "Профессии будущего". В своём выступлении он подчеркнул важную роль "Клуба работодателей Москвы", совместного проекта Авито Работы и центра "Профессии будущего" в выстраивании диалога между бизнесом и в обмене наиболее эффективными практиками, включая работу с профессиональными кадрами, а также разработку и внедрение программ наставничества и менторства.

Управляющий директор Авито по работе с людьми Екатерина Немченко рассказала о системной работе с талантами в компании и о проектах для школьников и студентов. Она отметила, что в этом году в Авито был запущен большой процесс, который называется Talent Review, с помощью которого в компании помогают сотрудникам развивать их талант индивидуально. Этот процесс состоит из трех ключевых событий: карьерного диалога, во время которого обсуждаются профессиональные цели сотрудника, индивидуальной оценки своих знаний, навыков и лидерских компетенций, а также из составления индивидуального плана развития.

Многие высокотехнологичные и производственные компании делают ставку на работу с молодежью и корпоративное обучение. Как отметила Любава Шепелева, советник генерального директора по управлению персоналом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), компания развивает целую экосистему подготовки молодежи: от профориентации для школьников до целевого обучения студентов с последующим трудоустройством, — компания также разработала единые стандарты подготовки инженеров и рабочих специальностей в рамках среднего профессионального образования, чтобы повысить качество отбора абитуриентов и требования к знаниям студентов. Компания активно привлекает молодежь к научно-техническому развитию: в конкурсе "Будущее авиации" за восемь лет собрали более полутора тысяч проектных работ, и часть из них уже ушла в практическое применение. Профессиональные компетенции сотрудников развивают через чемпионатное движение: сначала отборочные этапы, затем корпоративный чемпионат ОАК — в этом году почти шестьсот специалистов соревновались в инженерных и рабочих компетенциях. А в Корпоративном университете ОАК действующих работников обучают новым технологиям: системному и цифровому проектированию, математическому моделированию с использованием суперкомпьютеров, ИИ и машинному обучению.

Помочь с адаптацией в компании начинающим специалистам могут наставники. По словам Марии Приказчиковой, руководителя направления организации подбора персонала на предприятиях Трубной Металлургической Компании (ТМК), наставничество в их компании играет ключевую роль. За каждым новичком закреплен опытный специалист, который не только обучает технологиям и корпоративным стандартам, но и передает культуру безопасности и специфику работы на предприятии. За счет такой системы формируется устойчивая "цепочка передачи знаний", которая помогает обновлять компетенции сотрудников в соответствии с изменениями в производстве.

"Мы помогаем подготовить правильный план развития навыков и компетенций, которые помогут специалисту реализовать свою карьерную цель. Для нас каждый сотрудник — это стартап. В Авито достаточно ресурсов, экспертизы, есть доступ к различным базам знаний и к обучению. Мы инвестируем в сотрудников, чтобы, раскрывая их талант, делать из них специалистов нового уровня", — подчеркнула Екатерина Немченко, управляющий директор Авито по работе с людьми.

"Сегодня, чтобы привлекать и удерживать молодежь, компаниям важно начинать работу с кадрами с самых ранних этапов. Необходимо непрерывно развивать их компетенции, внедрять новые форматы обучения и поддерживать начинающих специалистов, помогая им понимать свои карьерные траектории и возможности роста — по нашим последним опросам, среди молодежи именно перспективы развития стоят на втором месте после высокой зарплаты среди факторов, влияющих на выбор первой работы. Кроме того, важно развивать программы наставничества: в России эта практика постепенно внедряется, и только за январь — октябрь 2025 года число вакансий с возможностью наставничества выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все это позволяет создавать устойчивую экосистему развития талантов и удерживать специалистов в условиях высокой конкуренции", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.