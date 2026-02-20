Авито работа: россияне в возрасте 55–64 лет стали активнее искать работу

По данным Авито Работы, число резюме соискателей "серебряного возраста" увеличилось в 2025 году на 69%, а количество откликов — на 35%. Средние зарплатные ожидания возрастной группы 55–64 лет выросли на 14% и составили 72 066 руб/мес. Тренд отражает расширение возрастных границ найма и более активное участие старшего поколения в экономике. Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы, в рамках конференции Сбермаркетинга "Серебряный возраст: незаметное большинство", посвященной работе с аудиторией 55+, отметил, что рынок в 2025 году перешёл к более взвешенной модели развития.

Активная "зарплатная гонка" замедляется, компании делают ставку на долгосрочное сотрудничество и удержание сотрудников. Количество вакансий на Авито Работе выросло на 10%, отклики — также на 10%, а средний уровень зарплатных предложений по России достиг 79 904 руб/мес (+10% год к году). Общее число размещённых резюме увеличилось на 52%.

Соискатели 55–64 лет всё чаще выбирают разные форматы занятости. Количество резюме с указанием готовности работать полный график выросло на 96%, смешанный формат — на 65%, частичная занятость — на 63%. На 25% чаще кандидаты стали указывать готовность к переезду. По данным сервиса временной занятости "Авито Подработка", интерес к подработке среди россиян этого возраста увеличился на 34%, а 44% опрошенных планируют подрабатывать в 2026 году. В среднем желаемый дополнительный доход составляет 34 805 руб/мес.

Параллельно усиливается тренд на развитие цифровых навыков: число резюме соискателей 55–64 лет с упоминанием компетенций в сфере ИИ выросло на 21%, а их зарплатные ожидания увеличились на 13%. Более половины опрошенных заинтересованы в обучении работе с ИИ — для повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности.

"В 2025 году соискатели 55–64 лет стали одной из самых динамичных групп на платформе: при общем росте числа вакансий на 10% их резюме увеличились на 69%. Работодатели расширяют социальные границы найма, потому что опыт, высокая ответственность и готовность к гибким форматам занятости помогают быстрее закрывать вакансии. Кроме того, количество резюме соискателей 55–64 лет с упоминаниями навыков работы с ИИ за год выросло на 21%, а зарплатные ожидания специалистов с такими навыками увеличились на 13%. Одновременно россияне проявляют всё больший интерес к гибкой занятости: отклики на предложения о частичной работе выросли более чем на треть, и почти 57% опрошенных планируют подрабатывать в 2026 году. Эти тенденции показывают, что рынок труда становится одновременно более технологичным и гибким, а подработка и использование ИИ превращаются в системные элементы работы с персоналом", — комментирует Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы.

"Серебряный возраст — это новая массовая аудитория, доля которой будет только расти. Уже к 2030 году люди 50+ составят 49% населения. Современные 55 — это бывшие 40. Они более продвинуты, чем принято думать. Это стабильные клиенты с ресурсами и открытостью к новому, которые не ведутся на хайп, но требуют уважения, стабильности и оптимизма от брендов. Игнорировать их — значит упускать огромный рыночный потенциал", — резюмирует Елизавета Тринич-Афанасьева, управляющий директор креативного агентства СберМаркетинга.