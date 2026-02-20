16+
Молодежная политика Общество

Слет студенческих отрядов ПривГУПС собрал представителей всех филиалов

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре прошел XVI слет студенческих отрядов ПривГУПС. В программе слета приняли участие свыше 70 бойцов студенческих отрядов университетского комплекса. Организаторами слета выступили Штаб студенческих отрядов ПривГУПС и администрация Приволжского государственного университета путей сообщения.

Фото: Профком ПривГУПС

"Важно, что профильные направления деятельности студенческих отрядов стали серьезным подспорьем  развитию ведущих направлений экономики - в сфере транспорта и строительства. Российские студенческие отряды сегодня выступают фактором экономической стабильности на рынке труда в рамках национального проекта "Кадры". И для большинства бойцов именно студенческие отряды становятся социальным лифтом в будущее, в профессию. В период летнего трудового семестра наши студенты получают уникальный практический опыт, профессиональные компетенции, дополнительную квалификацию, что позволяет им уверенно чувствовать себя на рабочем месте после получения диплома.

Кроме того, в университете выстроена четкая система взаимодействия университетского комплекса с работодателем в лице ОАО "РЖД", органами власти субъектов РФ, нацеленная на профессиональную ориентацию наших выпускников, на будущее место работы", - отметил Максим Гаранин, ректор Приволжского государственного университета путей сообщения.

В первый день участники слета отправились на железнодорожную станцию Кинель Куйбышевской железной дороги, где активно внедряется искусственный интеллект. Студентам продемонстрировали работу интерактивного пульта комплексной системы автоматизации управления сортировочным комплексом.

17 февраля прошла стратегическая сессия по планированию развития Штаба студенческих отрядов ПривГУПС и защита дорожных карт развития РСО в университетском комплексе. Под руководством опытных кураторов и наставников провели анализ эффективности работы, выработали стратегию развития движения на перспективу.

Ярким событием стало награждение активистов и представителей командного состава студенческих отрядов. Ректор университета Максим Гаранин вручил 30 бойцам медали "Люди дела" II и III степеней за развитие студенческих отрядов.

Участниками слета стали студотряды Самарской области, студенческие отряды Кировской области, представители студенческих отрядов Нижегородской области, студотряды Татарстана, студотряды Пензенской области, студенческие отряды Чувашской Республики, студенческие отряды Башкортостана, студенческие отряды Саратовской области, студенческие отряды Оренбургской области, студенческие отряды Удмуртской Республики.

