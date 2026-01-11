16+
100 тыс. юных жителей Самарской области прошли профориентацию с помощью Кадровых центров в 2025 году

Подводя итоги года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделил особое внимание развитию сферы здравоохранения, в том числе привлечению кадров в эту сферу. Также ранее он дал поручение повысить эффективность профориентационной работы в рамках ярмарок вакансий для школьников и студентов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Помочь определиться юным жителям региона с выбором будущей профессии — одна из задач кадровых центров "Работа России". В 2025 г. 100 тыс. ребят приняли участие в профориентационных мероприятиях. Это в пять раз больше, чем в предыдущем, 2024 году. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что Самарская область стала одной из пилотных площадок федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям. Проект был разработан Минтрудом России и запущен в марте 2025 г. в 11 субъектах страны, в число которых вошел и наш регион.

Цель проекта — оказание комплексной поддержки молодым людям в профессиональном самоопределении, подборе образовательной траектории и последующей занятости по полученной специальности в родном регионе. Среди тех, для кого участие в мероприятиях Кадрового центра "Работа России" стало судьбоносным — Роза Миронова, выпускница Шенталинской школы № 2. Роза приняла участие в нескольких мероприятиях службы занятости. В том числе в ярмарке вакансий для школьников, где пообщалась с выпускниками Тольяттинского медицинского колледжа.

"Среди мои родных есть люди, связавшие свою жизнь с медициной, — рассказала Роза. — Колебания по поводу выбора профессии окончательно развеялись после встречи с работодателями и специалистами кадрового центра на ярмарке вакансий. Именно на этом мероприятии нам подробно рассказали о мерах поддержки для медицинских работников, особенно в сельской местности и малых городах, о программе "Земский фельдшер". Считаю ярмарки вакансий, профтуры и прочие профориентационные мероприятия очень важны и нужны, особенно тем ребятам, которые пока не определились с выбором профессии".
Для получения профессии Роза выбрала специальность "Лечебное дело". Она начала усиленно готовиться к экзаменам и успешно сдала их.

Узнать подробнее о возможности посетить профориентационные мероприятия можно в контакт-центре Кадрового центра "Работа России" по тел. 8 (800) 302 15 44.

