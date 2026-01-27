В Самарской области отметили День российского студенчества творчеством, балами и зимними состязаниями

В Самарской области День российского студенчества прошел в сочетании творческих, духовных и спортивных форматов. В городах и районах региона для студентов организовали концерты, балы, встречи с руководителями, квартирники и выездные активности на свежем воздухе.
25 января в России отмечается двойной праздник: День российского студенчества и день памяти святой мученицы Татианы. Татиана Римская почитается как покровительница учащихся. В 1755 году в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, и с тех пор в храмах по всей стране проходят богослужения, на которых, в том числе, студенты обращаются к святой за помощью в учебе и постижении наук.
В Самаре в Молодежном центре прошел атмосферный квартирник: более ста студентов собрались, чтобы отметить праздник и показать свои таланты. В программе были театральные миниатюры, вокальные выступления, танцы, авторские стихи и стендап. Участникам рассказали о возможностях, которые открывают в 2026 году проекты Росмолодежи, а также отдельно поздравили Веронику Горную, получившую благодарственное письмо губернатора Самарской области за вклад в развитие добровольческого движения: в составе волонтерского корпуса #МЫВМЕСТЕ она работала в Анапе и помогала ликвидировать последствия ЧС на Черном море.
В Тольятти прошел межвузовский бал студентов. В зале Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия танцевали 65 пар из восьми образовательных организаций Самарской области. Студенты подготовили полонез, вальс и другие классические танцы, а сама дата стала поводом вернуть традицию торжественных балов. В рамках праздника тольяттинским студентам вручили сертификаты на стипендию Губернатора Самарской области; всего по итогам семестра ее получили 108 студентов региона.
В Самаре на склонах Красной Глинки прошли "Холодные игры" — зимние состязания ко Дню студента. Десять команд проверяли себя на выносливость, сплоченность и умение работать вместе. Победителем стала команда "Космос" Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.
Праздничные программы ко Дню студента прошли и в муниципалитетах. В Новокуйбышевске для ребят организовали концерт и тематические активности во Дворце культуры "Нефтяник". В Сызранском районе в учреждениях культуры состоялись квизы, лекции и встречи в неформальном формате, которые объединили студентов и работающую молодежь.
Мероприятия ко Дню российского студенчества в Самарской области проходят в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Студенческая программа продолжится и в начале февраля. 1 февраля на площади Славы в Самаре для студентов и работающей молодежи организуют массовое катание на льду с праздничной программой.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.