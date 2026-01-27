В Самарской области отметили День российского студенчества творчеством, балами и зимними состязаниями

В Самарской области День российского студенчества прошел в сочетании творческих, духовных и спортивных форматов. В городах и районах региона для студентов организовали концерты, балы, встречи с руководителями, квартирники и выездные активности на свежем воздухе.

25 января в России отмечается двойной праздник: День российского студенчества и день памяти святой мученицы Татианы. Татиана Римская почитается как покровительница учащихся. В 1755 году в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, и с тех пор в храмах по всей стране проходят богослужения, на которых, в том числе, студенты обращаются к святой за помощью в учебе и постижении наук.

В Самаре в Молодежном центре прошел атмосферный квартирник: более ста студентов собрались, чтобы отметить праздник и показать свои таланты. В программе были театральные миниатюры, вокальные выступления, танцы, авторские стихи и стендап. Участникам рассказали о возможностях, которые открывают в 2026 году проекты Росмолодежи, а также отдельно поздравили Веронику Горную, получившую благодарственное письмо губернатора Самарской области за вклад в развитие добровольческого движения: в составе волонтерского корпуса #МЫВМЕСТЕ она работала в Анапе и помогала ликвидировать последствия ЧС на Черном море.

В Тольятти прошел межвузовский бал студентов. В зале Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия танцевали 65 пар из восьми образовательных организаций Самарской области. Студенты подготовили полонез, вальс и другие классические танцы, а сама дата стала поводом вернуть традицию торжественных балов. В рамках праздника тольяттинским студентам вручили сертификаты на стипендию Губернатора Самарской области; всего по итогам семестра ее получили 108 студентов региона.

В Самаре на склонах Красной Глинки прошли "Холодные игры" — зимние состязания ко Дню студента. Десять команд проверяли себя на выносливость, сплоченность и умение работать вместе. Победителем стала команда "Космос" Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.

Праздничные программы ко Дню студента прошли и в муниципалитетах. В Новокуйбышевске для ребят организовали концерт и тематические активности во Дворце культуры "Нефтяник". В Сызранском районе в учреждениях культуры состоялись квизы, лекции и встречи в неформальном формате, которые объединили студентов и работающую молодежь.

Мероприятия ко Дню российского студенчества в Самарской области проходят в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Студенческая программа продолжится и в начале февраля. 1 февраля на площади Славы в Самаре для студентов и работающей молодежи организуют массовое катание на льду с праздничной программой.