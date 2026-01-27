16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отметили День российского студенчества творчеством, балами и зимними состязаниями В День студенчества студотряды Самарской области дали старт акции "Снежный Десант" Творческую молодежь Самарской области приглашают к участию в международном конкурсе "ЮНКОР-2026" Бойцы студенческих отрядов Самарской области приступили к строительству объектов атомной отрасли в России и за рубежом Участники "Движения Первых" из Самарской области стали организаторами новогодних акций

Молодежная политика Общество

В Самарской области отметили День российского студенчества творчеством, балами и зимними состязаниями

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области День российского студенчества прошел в сочетании творческих, духовных и спортивных форматов. В городах и районах региона для студентов организовали концерты, балы, встречи с руководителями, квартирники и выездные активности на свежем воздухе.

Фото: министерство строительства Самарской области

25 января в России отмечается двойной праздник: День российского студенчества и день памяти святой мученицы Татианы. Татиана Римская почитается как покровительница учащихся. В 1755 году в этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, и с тех пор в храмах по всей стране проходят богослужения, на которых, в том числе, студенты обращаются к святой за помощью в учебе и постижении наук.

В Самаре в Молодежном центре прошел атмосферный квартирник: более ста студентов собрались, чтобы отметить праздник и показать свои таланты. В программе были театральные миниатюры, вокальные выступления, танцы, авторские стихи и стендап. Участникам рассказали о возможностях, которые открывают в 2026 году проекты Росмолодежи, а также отдельно поздравили Веронику Горную, получившую благодарственное письмо губернатора Самарской области за вклад в развитие добровольческого движения: в составе волонтерского корпуса #МЫВМЕСТЕ она работала в Анапе и помогала ликвидировать последствия ЧС на Черном море.

В Тольятти прошел межвузовский бал студентов. В зале Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия танцевали 65 пар из восьми образовательных организаций Самарской области. Студенты подготовили полонез, вальс и другие классические танцы, а сама дата стала поводом вернуть традицию торжественных балов. В рамках праздника тольяттинским студентам вручили сертификаты на стипендию Губернатора Самарской области; всего по итогам семестра ее получили 108 студентов региона.

В Самаре на склонах Красной Глинки прошли "Холодные игры" — зимние состязания ко Дню студента. Десять команд проверяли себя на выносливость, сплоченность и умение работать вместе. Победителем стала команда "Космос" Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.

Праздничные программы ко Дню студента прошли и в муниципалитетах. В Новокуйбышевске для ребят организовали концерт и тематические активности во Дворце культуры "Нефтяник". В Сызранском районе в учреждениях культуры состоялись квизы, лекции и встречи в неформальном формате, которые объединили студентов и работающую молодежь.

Мероприятия ко Дню российского студенчества в Самарской области проходят в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Студенческая программа продолжится и в начале февраля. 1 февраля на площади Славы в Самаре для студентов и работающей молодежи организуют массовое катание на льду с праздничной программой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1