В Самарской области продолжает выстраиваться диалог между депутатами и будущими лидерами

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Многофункциональном молодежном центре Самарской области состоялась открытая дискуссия в рамках федерального профориентационного проекта "ГосСтарт.Диалог — Политика" от Росмолодежи.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Программа "ГосСтарт" реализуется с 2023 г. по поручению президента РФ Владимира Путина и является частью национального проекта "Молодежь и дети".

Платформа "ГосСтарт.Диалог" призвана построить связь между молодежью и властью, сделать механизмы управления страной более понятными и доступными для будущих лидеров. Участниками встречи стали более 70 студентов из трех вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодежного парламента.

Гостем встречи стала Светлана Ильина, председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года". Светлана не просто поговорила с ребятами о политике: в диалоге прозвучали личные истории, примеры успешных решений и полезные советы для тех, кто хочет строить успешную карьеру.

"Сегодня в зале собрались студенты, я надеюсь, будущие госслужащие, которые точно будут обеспечивать работу правового государства, следуя нашему главному закону. Мы, конечно, поговорим о законах, об успешности и о том, как добиваться своих целей. Но самая главная наша задача — профориентационная, чтобы в перспективе государством, регионом или городами управляла наша по-настоящему вовлеченная, увлеченная молодежь", — рассказала Светлана Ильина перед началом встречи.

Особенность направления "ГосСтарт.Диалог — Политика" заключается в его прямой нацеленности на формирование политической культуры и кадрового резерва. Через личное общение с депутатами, сенаторами и членами избиркомов участники получают уникальный практический опыт и видение своего потенциала в политической деятельности.

Самарские студенты открыто поговорили со Светланой Сергеевной. Ребята не только активно участвовали в диалоге, но и задавали собственные вопросы на самые разные темы. Будущих юристов, экономистов и менеджеров интересовало, как успевать все, реализовывать большие проекты из простой идеи, а также то, какие вызовы и изменения ожидают систему образования в Самарской области.

"Встреча получилась очень продуктивной. Приятно, что с самого начала мы говорили честно, без масок и формальностей. Очень запомнились советы Светланы Сергеевны о том, как правильно ставить цели и достигать их — это безусловно поможет и в дальнейшей деятельности, в том числе для построения карьеры. Надеюсь, что подобные встречи с депутатами будут продолжать проходить в Самарской области, ведь такие замечательные личности — яркий пример для молодежи во многих сферах", — поделилась Валерия Игнатова, студентка Самарского государственного экономического университета, член резерва Общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе.

Мероприятие в Самаре стало еще одним шагом в реализации миссии направления "ГосСтарт.Политика" — формировании нового поколения ответственных политиков и управленцев, готовых вносить вклад в развитие России на основе традиционных ценностей и современных знаний.

