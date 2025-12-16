В Самарской области ограничат движение на трассе М-5

В Самарской области введут временное ограничение движения для всех видов транспорта на 960 км. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".

С 22:00 17 декабря до 6:00 18 декабря перекроют одну из полос на железнодорожном переезде. В это время движение пустят по реверсивной схеме.

Ограничение нужно для ремонта дорожного полотна на переезде.