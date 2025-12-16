В Самарской области ограничат движение на трассе М-5

В Самарской области введут временное ограничение движения для всех видов транспорта на 960 км. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
С 22:00 17 декабря до 6:00 18 декабря перекроют одну из полос на железнодорожном переезде. В это время движение пустят по реверсивной схеме.
Ограничение нужно для ремонта дорожного полотна на переезде.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.