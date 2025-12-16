16+
Общество

Госдума обязала УК общаться с жильцами в мессенджере Mах

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Депутаты Госдумы во втором и третьем, окончательном чтении приняли закон, обязывающий УК, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Mах. Об этом сообщает ria.ru.

Порядок взаимодействия установит Минстрой РФ.

Депутаты надеются, что чаты в Мах решат проблему идентификации участников, чтобы собрания собственников можно было проводить удаленно.

