Госдума обязала УК общаться с жильцами в мессенджере Mах

Депутаты Госдумы во втором и третьем, окончательном чтении приняли закон, обязывающий УК, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Mах. Об этом сообщает ria.ru.

Порядок взаимодействия установит Минстрой РФ.

Депутаты надеются, что чаты в Мах решат проблему идентификации участников, чтобы собрания собственников можно было проводить удаленно.