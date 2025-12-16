Движение трамваев в Самаре полностью восстановлено

Во вторник, 16 декабря, восстановлено движение трамваев по улицам Демократической, Ташкентской от пр. Кирова до Московского шоссе в оба направления, сообщает МП "Самара ТТУ".

Напомним, из-за ремонта трамвайных путей четыре маршрута были сокращены.